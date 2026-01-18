Live TV

Video Gafă a Paulei Seling, la preselecția pentru Eurovision din Moldova. Expresia folosită despre care spune că nu știa că e în limba rusă

paula seling
Foto: Paula Seling Facebook
Reacţia purtătorului de cuvânt al Guvernului moldovean Scuzele Paulei Seling: „Nu am avut nicio intenţie politică”

Un moment de la finala naţională Eurovision Moldova 2026 a stârnit controverse în mediul online, după ce artista Paula Seling, membră a juriului internaţional, a felicitat publicul folosind o expresie în limba rusă „Maladieț Moldova” care înseamnă „Bravo Moldova”. Gestul a atras critici, iar cântăreaţa a revenit ulterior cu scuze publice, și a explicat că nu a avut nicio intenţie politică sau ofensatoare, neavând habar că „maladieţ” e un cuvânt în rusă.

Artista Paula Seling, membră a juriului internaţional, a avut un mesaj la finala naţională Eurovision Moldova 2026 şi a felicitat publicul cu formula „Maladieţ, Moldova!”, echivalentul rusesc al expresiei „Bravo, Moldova”. Momentul nu a fost trecut cu vederea de internauţi, care au criticat alegerea limbii, scrie Ziarul de Gardă,. Ulterior, într-un clip postat pe pagina sa de Facebook, Paula Seling şi-a cerut scuze, explicând că, din dorinţa de a fi ”drăguţă şi simpatică”, a folosit un cuvânt care habar nu avea că este în limba rusă şi fără să ştie că va crea supărare.

Reacţia purtătorului de cuvânt al Guvernului moldovean

„Paula Seling, bună seara! Am auzit un «Молодец» ieşit pe gura dumneavoastră în direct la televiziunea publică. Unii oameni din Moldova au înţeles mesajul. Doar că ne-aţi luat prin surprindere cu limba folosită. Moldova nu are nevoie de traducere ca să fie felicitată.

Pentru claritate: limba oficială a Republicii Moldova este româna”, a scris Daniel Voda, fost purtător de cuvânt al Guvernului Republicii Moldova.”

„Ca să înţelegem mai bine ce spune, Românca Paula Seling ne-a spus la Chişinău: «Молодец, Молдова!»”, ”Maladieţul" Paulei Seling, m-a făcut să mă simt penibil”, au fost alte reacţii ale internauţilor, prezentate de Ziarul de Gardă.

Scuzele Paulei Seling: „Nu am avut nicio intenţie politică”

„Am reuşit să aduc un moment total neintenţionat în faţa fraţilor mei din Republica Moldova. Încercând să fiu drăguţă şi simpatică, am folosit un cuvânt care habar nu aveam că este în limba rusă fără să ştiu că va crea supărare. Aflând că e în rusă, am înţeles de ce”, a explicat artista.

Paula Seling a subliniat că intenţia sa nu a fost politică şi nici nu a urmărit să jignească pe cineva.

„Pur şi simplu a fost o situaţie de om care nu cunoaşte foarte bine cuvintele folosite în jargonul stradal. Petrecând mult timp în diferite cercuri din Republica Moldova şi lucrând cu mulţi muzicieni, am auzit acest cuvânt folosit ca semn de apreciere şi l-am preluat, crezând că este ceva drăguţ. Da, am greşit şi nu m-am gândit nicio secundă la conotaţiile pe care le poate avea această expresie”, a explicat ea.

Artista şi-a cerut scuze public celor care s-au simţit ofensati şi organizatorilor show-ului.

„Nimeni nu e perfect. Unde dai şi unde crapă, se mai întâmplă. Îmi cer scuze celor pe care i-am supărat cu încercarea mea de a mulţumi publicului din R. Moldova şi organizatorilor acestui show extraordinar. Felicit din toată inima întreaga echipă, publicul şi concurenţii; am fost onorată să fac parte din acest eveniment grandios” a mai spus cântăreața.

