Pedofil suprins în timp ce agresa o fetiță într-un parc. O femeie l-a fotografiat și a anunțat poliția

Un pedofil suprins în timp ce agresa o fetiță într-un parc din Cluj-Napoca a fost dat pe mâna poliției de o martoră care a surprins incidentul. Femeia, care se afla la plimbare cu copilul ei, l-a fotografiat pe bărbat și a anunțat imediat oamenii legii.

Un bărbat de 46 de ani, din Cluj Napoca, a fost reținut de politiști după ce ar fi agresat sexual o fetiță în parcul de la Expo Transilvania, din Cluj Napoca. Bărbatul nu este la prima abatere, el a mai fost condamnat în 2017 la 5 ani de închisoare după ce a agresat sexual alte trei fetițe. A fost eliberat condiționat în 2020, pentru bună purtare.

O martoră a povestit pentru stirimed.ro ce s-a întâmplat în parc. „Eram cu băiețelul meu de mână, mergeam către stația de autobuz. Am trecut pe lângă parc și l-am văzut pe bărbat că îi ridica fetiței fusta. Mi s-a părut dubios, însă am trecut mai departe. După câțiva pași m-am întors, să văd ce fac, pentru că nu mi se părea un comportament normal. În acel moment fetița, care are, cred, maxim 10 ani, era dezbrăcată, întinsă pe spate în iarbă, iar el o mângâia pe picioare și în zona intimă. M-am dus lângă ei și am strigat „Ce faceți acolo?”. Mi-a răspuns că face fetița pipi. Și am zis: „Păi așa face un copil pipi? Eu acum chem Poliția”. Mi-am scos telefonul, eram efectiv șocată, el între timp i-a dat fetiței chiloțeii și a urcat pe moped. Am apucat însă, să îi fac poze,” a spus femeia.

Femeia a mai povestit că a strigat după ajutor, fără însă să-l primească de la cineva, iar apoi a sunat la 112 și a chemat poliția.

Agresorul a fost reținut.

