„Înțelegerea pentru relevanța regiunii Mării Negre, faptul că România este vecină cu Ucraina și securitatea Europei, toate aceste argumente vor asigura că accentul politic german va rămâne pe parteneriatul cu România”. Declarația îi aparține ambasadorului Germaniei la București, Peer Gebauer, și a fost făcută în contextul finalului mandatului său diplomatic în țara noastră. Un interviu de rămas bun după o misiune complexă, influențată major de începerea războiului rușilor în Ucraina, pentru emisiunea Pașaport diplomatic de la Digi24.

Extremism. Alianțe. Viitor

Cristina Cileacu: Dle. ambasador, când am făcut primul nostru interviu, când ați ajuns la București, am vorbit despre două subiecte în special: creșterea extremimului în Europa, nu doar în Germania, și, de asemenea, parteneriatul transatlantic, prin perspectiva consolidării autonomiei europene. Simți că aceste subiecte au fost rezolvate sau sunt chiar mult mai actuale decât acum patru ani?

Peer Gebauer: Aș spune că varianta din urmă. Într-adevăr, acestea sunt două aspecte foarte importante, provocări pe care le avem în acest moment, iar relevanța acestor probleme nu a scăzut în ultimii ani, ci mai degrabă a crescut. Într-adevăr, trebuie să găsim o modalitate de a menține parteneriatul nostru transatlantic împreună. Cred că acest lucru este crucial pentru noi. Este în interesul Europei. În același timp, sunt foarte convins, în interesul SUA. Și sunt mai multe unghiuri la care lucrăm atunci când vine vorba de îmbunătățirea, de exemplu, a capacității noastre de a ne apăra în Europa, dar mai este drum de parcurs, poate să ne uităm la comerț și alte domenii. Și da, ascensiunea extremismului a fost o provocare și este o provocare aici, în România, în Germania, în toată Europa și în întreaga lume. Deci da, aceste subiecte sunt mai presante, acum.

Ordine nouă la Berlin

Cristina Cileacu: Am urmărit, de exemplu, şi nu mult după sosirea dvs. aici, la Bucureşti, chiar în această reşedinţă, alegerea cancelarului Olaf Scholz, şi acum că plecaţi, Germania are un alt cancelar, Friedrich Merz. Cum se vor schimba politicile majore ale Germaniei, cu cancelarul Merz?

Peer Gebauer: Când vine vorba de politica externă, politica europeană, este o tradiție, în Germania, de continuitate în general. Dar Cancelarul Merz a spus clar în mai multe rânduri că pune un accent deosebit pe o coordonare europeană mai strânsă, chiar mai strânsă, deoarece crede foarte mult, și cu siguranță împărtășesc această evaluare, că ne bazăm mai mult decât oricând pe o cooperare europeană. Așadar, această concentrare mai puternică pe o aliniere europeană, puteți vedea deja, dacă vă uitați la prima vizită pe care a făcut-o în Franța, la Paris, la Varșovia, la alți parteneri europeni, ca să arate că suntem împreună în acest sens, că multele provocări pot fi rezolvate doar într-un mod european. Și aceasta este cu adevărat o abordare a noului guvern. Și noi, de asemenea, pentru prima dată avem o situație pentru prima dată în mulți ani, trebuie să spun, o situație în Germania, în care Cancelarul și ministrul de externe sunt din același partid. Asta nu a fost o tradiție în guvernele de coaliție în anii anteriori. De data aceasta este, iar acest lucru ne oferă, de asemenea, spațiu pentru o mai bună eficientizare a politicii externe, care cred că ne va consolida și impactul pe plan internațional. Apoi, desigur, sunt o serie de domenii, tot în arena internă, în care noul guvern al conservatorilor și al social-democraților ar putea ajusta politicile trecutului. Cred că un domeniu cheie este migrația, unde există un consens larg pentru a avea o politică de migrație mai restrictivă, pentru a avea mai multe controale, control la frontiere, pentru a gestiona veniturile ridicate ale fluxurilor mari de migrație cu care ne-am confruntat în ultimul an. Asta doar ca să numesc două domenii unde va fi un pic de ajustare, dar în general, cred că Germania a avut întotdeauna o istorie mândră de o continuitate pe scară largă în politica noastră.

Transatlantic, dar sincron

Cristina Cileacu: Și când vine vorba de relația dintre noul Cancelar și Statele Unite, credeți că va fi o schimbare sau ar trebui să urmărim această relație prin ochii întregii Uniuni Europene?

Peer Gebauer: Cu siguranță ambele. Adică, parteneriatul transatlantic, relațiile noastre cu SUA sunt de cea mai mare importanță pentru securitate, dar și când vorbim de economie, și de aceea suntem, desigur, interesați să eliminăm acele domenii în care s-ar putea să nu fim sincronizați, să cooperăm îndeaproape. Cancelarul a vorbit cu președintele Trump în mai multe rânduri la telefon, cu siguranță urmează o vizită. Și în viitorul apropiat, ministrul nostru de externe va merge la Washington. Deci, este un mare interes din partea noastră să intensificăm contextul. Și bineînțeles, în ceea ce privește întrebarea dvs., înțelegem foarte mult că nu este vorba despre bilateralizarea acestor relații, ci că Europa este un partener foarte important pentru SUA și SUA este un partener pentru Europa. Acesta este motivul pentru care lucrăm întotdeauna într-un cadru, un unghi european, în strânsă cooperare cu partenerii noștri.

România, avanpostul Europei

Cristina Cileacu: Începutul misiunii dvs. în România s-a suprapus cumva și cu începutul nefericitului război din Ucraina, războiul rus din Ucraina. Cum a fost pentru dvs, ca ambasador într-o țară care are cea mai lungă graniță cu războiul?

Peer Gebauer: Într-adevăr, un mandat unic datorită acestei turbulențe geopolitice , a furtunii cu care ne confruntăm cu toții și faptul că România se află în prima linie, cu cea mai lungă frontieră terestră dintre orice țară a UE cu Ucraina, este un loc cu totul special. Îmi amintesc că atunci când am venit aici, era în august 2021, puțin înainte de război și, ca ambasador, te întrebi mereu în ce măsură poți promova și explica noua ta națiune gazdă în capitală, înapoi la Berlin. Și la acel moment, mă gândeam să pun un accent mai puternic pe regiunea Mării Negre spunând că este, desigur, de mare interes și importanță pentru Germania, ca și pentru România. Și nu a mai fost nevoie de nicio explicație, după invazia deplină a lui Putin în Ucraina, pentru că toată lumea a înțeles că această regiune este una crucială, atunci când vine vorba de securitatea europeană și, într-adevăr, întreaga situație a modelat mandatul meu aici. Am avut o serie de contacte între armate, misiuni germane, fie că este vorba de poliția aeriană sau participarea la exerciții, exerciții militare. Am observat o creștere a cooperării în domeniul industriei de apărare, un domeniu foarte important, pentru că România are o tradiție puternică în acest domeniu, iar Germania are multă expertiză și trebuie să ne consolidăm capacitatea europeană în acest sens. Am văzut o intensificare de context politic pe această temă, pentru că România are o viziune unică, având în vedere locația sa, locația sa geografică. Și astfel acești ani din timpul mandatului meu au fost, ei bine... am văzut o multitudine de schimburi politice la nivel înalt, la cel mai înalt nivel, vizite ale președintelui nostru federal, ale Cancelarului nostru, ale ministrului nostru de externe și a multor altora, în România. Deci, în acest sens, mandatul meu a fost unul foarte intens și interesant din punct de vedere diplomatic sau din perspectiva unui diplomat, unul foarte plin de satisfacții, deoarece ceea ce am putut face aici ca ambasadă a contat cu adevărat. Și am văzut, de asemenea, evoluții pe arena bilaterală dintre România și Germania, legat de pași importanți înainte, cum ar fi aderarea deplină a României la Schengen, care a fost în cele din urmă îndeplinită după o lungă luptă și alte domenii în care simt că ne-am apropiat mai mult.

Europa redescoperă Marea Neagră

Cristina Cileacu: Ați spune că acum Marea Neagră are o importanță diferită față de perioada în care ați ajuns în România? Vorbesc despre modul în care Marea Neagră este văzută acum în Germania sau în restul Europei.

Peer Gebauer: Aș spune că Marea Neagră a avut întotdeauna o mare importanță, dar înțelegerea acum este una diferită. Toată lumea înțelege foarte bine și când vine vorba de securitatea noastră, dar și când vine vorba de energie și conectivitate și alte domenii, Marea Neagră este de cea mai mare importanță, nu numai pentru România și țările vecine, ci și pentru restul Europei. Deci, da, a existat o schimbare în percepția politică, una importantă. Vedem acest lucru atunci când vine vorba de discuțiile din cadrul UE privind o strategie consolidată pentru regiunea Mării Negre și alte aspecte. Și este bine că suntem acum cu un pas mai departe și este foarte bine că România este acolo ca partener, ca partener cheie pentru a explica regiunea și pentru a reprezenta această parte a Europei.

Nou pol de securitate: România

Cristina Cileacu: Și în acest context de reînarmare a Europei sau de repregătire a Europei pentru orice, cel mai rău scenariu, ar lucra România și Germania mai mult pe această temă? Adică, Germania este interesată de investiții, noi fiind mai aproape de regiunea cheie de securitate?

Peer Gebauer: Reînarmarea Europei este de cea mai mare importanță și acest lucru este evident pentru că, deși oricine și-ar dori în continuare o Rusie pașnică în vecinătatea noastră, realitatea este că Rusia lui Putin susține agresiunea și nu se va opri în Ucraina. Cred că conducerea acestei Rusii a arătat clar în numeroase ocazii că încearcă să inverseze evoluțiile istorice, că vor să-și reinstaleze imperiul și zona de influență pe care au avut-o în timpul Războiului Rece, care afectează direct și România și Europa Centrală de Est. Deci trebuie să rămânem puternici. Într-un anumit sens, este o veste foarte bună că, Comisia Europeană a stabilit calea către o Europă mai puternică, mai capabilă să se autoapere. Și, în acest sens, au fost propuse o serie de instrumente, regulamentul SAFE, care oferă facilitatea de finanțare a statelor membre în privința cheltuielilor de apărare, o relaxare a reglementărilor Pactului de Stabilitate și Creștere, activarea Clauzei Naționale de Salvare, care permite, de asemenea, statelor membre individuale ale UE să cheltuiască mai mult pentru apărare. Și o serie de alte instrumente care au fost puse pe ordinea de zi. Pentru România și Germania, în ceea ce privește întrebarea ta, sunt o mulțime de oportunități și, așa cum am spus, România are o tradiție puternică a unei industrii de apărare. În ultimii ani, s-ar putea să nu fi fost în prim plan, dar este mult spațiu pentru a reactiva această tradiție. Și o serie de companii germane sunt în strânsă legătură cu România, pentru proiecte comune, unele sunt finanțate din fonduri europene, altele sunt finanțate privat și acest lucru va duce cu siguranță la o cooperare mai strânsă și la o consolidare a Europei în general. Pentru că avem nevoie de aceste facilități pentru a produce muniție, pulbere și vehicule de luptă, tancuri și orice altceva. Acest lucru este important și este important să o facem aici, în România, și aș spune că România are șanse mari să redevină un nou hub pentru industria de apărare.

Ambiguitatea care îngrijorează Kremlinul

Cristina Cileacu: Vorbind despre Ucraina, desigur, am avut știrile recente că un număr de aliați, inclusiv Germania, aprobă utilizarea rachetelor cu rază lungă de acțiune pentru ucraineni. Nu mai există limită cât de departe pot lovi Rusia. Credeți că va fi o diferență, pentru ucraineni, în această luptă?

Peer Gebauer: Trebuie să facem tot ce putem pentru a sprijini Ucraina în lupta lor pentru supraviețuirea lor ca țară independentă, deoarece ei își apără nu numai libertatea, ci apără și Europa și libertatea noastră. Deci, în acest sens, cred că este corect să le oferim ceea ce au nevoie. Când vine vorba de dezbaterea despre ce fel de sisteme de acțiune livrăm, cu privire la restricțiile de rază sau ridicarea restricțiilor, noi am adoptat recent o schimbare în abordarea germană într-un sens în care nu spunem exact ce chestiuni specifice, ce arme am livrat sau ce abordări urmărim. Dar am decis să avem un fel de ambiguitate strategică, pentru că nu este treaba noastră să-i spunem lui Putin, exact pentru ce sunt acestea. Cred că aceasta este abordarea corectă, deoarece, în cele din urmă, se reduce la sprijinirea Ucrainei în cel mai bun mod posibil și nu desprede a expune și de a descrie exact ce facem. Este mai bine să avem un fel de ambiguitate în acest sens.

Europa, la testul maturității

Cristina Cileacu: Veți lucra în Germania, mai departe în carieră și trebuie să vă întreb dacă, din câte știți, fiind încă aici, încă în România, este acest scenariu dacă Statele Unite se vor retrage din negocierile de pace. Ce va face Europa, și, desigur, Germania, fiind una dintre țările de frunte din Europa, va fi privită ca un lider.

Peer Gebauer: Vom vedea ce se întâmplă, ai deplină dreptate, nu putem prezice viitorul în această privință. Dar aici ne concentrăm și cred că sunt o serie de argumente bune pentru ca SUA să rămână implicată. Și, în același timp, am început deja, în general, o schimbare a politicii noastre către această independență de sine și autonomie mai puternice atunci când vine vorba de înarmare și apărare. Același lucru este valabil și atunci când vine vorba de promovarea unei păci stabile și durabile în Ucraina. Europa, deși are un mare interes în menținerea SUA la bord, nu ar trebui să se simtă... neajutorată, dacă rămâne singură. Europa este un continent foarte puternic. Avem, din punct de vedere al populaţiei, al industriei şi al puterii economice şi suntem cu siguranţă un gigant şi cred că trebuie să ne punem în mişcare capacitatea şi să nu renunţăm. Mă gândesc la întrebarea ta, sunt două căi de a răspunde. Unul este să spunem că încercăm să păstrăm SUA în ecuație, dar, dacă nu, suntem responsabili și am văzut deja liderii europeni călătorind împreună, de exemplu, în Ucraina, la Kiev, imediat după începerea mandatului Cancelarului Mertz, au luat inițiativa și au inițiat niște idei. Deci asta vom vedea în viitor, dacă SUA se va retrage (n.r. din negocierile de pace).

Securitatea are preț. Și urcă.

Cristina Cileacu: Așteptăm cu toții noul summit NATO, care va avea loc la sfârșitul lunii iunie, la Haga și toată lumea se așteaptă ca Statele Unite să dorească mai mulți bani de la aliați. Cum se echilibrează acest lucru, cu faptul că întreaga Europă dorește să fie mai puternică atunci când vine vorba de reînarmare?

Peer Gebauer: Sunt două laturi ale aceleiași monede. SUA se așteaptă, probabil se așteaptă la o investiție mai mare a Europei în securitatea europeană. Cred că aceasta este o cerere corectă pentru partea noastră și de aceea am văzut deja în ultimii ani o creștere a cheltuielilor pentru apărare. În timp ce cheltuielile cu 2% din PIB, pentru apărare au fost un obiectiv îndepărtat pentru multe țări europene în ultimul deceniu, mulți aliați au atins acum acest punct de referință important și doar câțiva au rămas puțin în urmă. Și acum vorbim despre noi cifre, desigur că este discuția despre 5%, 3,5% pentru apărare, 1,5 despre cheltuielile legate de apărare. Cred că este important să ne schimbăm mentalitatea spre acest obiectiv, trebuie să fim capabili să ne apărăm. Cu toții vrem să prevenim un război cu Rusia, dar putem preveni un război cu Rusia numai dacă suntem suficient de puternici. Dacă suntem slabi, Putin va ataca. Cred că acest lucru este dat. Și acesta este motivul pentru care orice euro cheltuit pentru apărare este bine investit pentru că, în cele din urmă, ar fi mult mai dăunător, mult mai scump dacă am spera doar la iluzia unei Rusii pașnice.

Eficiența tandemului Berlin-București

Cristina Cileacu: Revenind la misiunea dumneavoastră aici, în România, am avut, cred, de două ori interviuri București-Berlin, împreună cu omologul dvs, ambasadorul nostru la Berlin, Adriana Stănescu. Credeți că, de când amândoi v-ați început misiunile la București și Berlin, s-a schimbat ceva în relația dintre România și Germania sau este cam la fel?

Peer Gebauer: Cred că este corect să spunem că ceva s-a schimbat și, desigur, sunt părtinitor ca ambasador, întotdeauna simți că ai avut un impact, ai un impact. Dar este un motiv pentru care să am încredere, în această privință. În primul rând, a fost un adevărat privilegiu să cooperez atât de strâns cu omologul meu român, cu Adriana Stănescu, în calitate de ambasador al României la Berlin. Am avut cu adevărat schimburi aproape zilnice, pe multe probleme importante. Și de aceea a fost cu adevărat o plăcere să lucrez cu ea în acest domeniu. Și da, de-a lungul ultimilor ani, am văzut o intensificare a relațiilor noastre bilaterale. Am fost apropiați din punct de vedere economic înainte, am avut, desigur, o punte culturală prin minoritatea germană, care este aici de secole, dar din punct de vedere politic, relațiile dintre România și Germania nu au fost la fel de intense poate, precum cele cu alte țări partenere ale Germaniei, iar acest lucru s-a schimbat. Așa cum am menționat anterior, o frecvență de schimburi de rang înalt, vizite politice, așa nu a mai fost văzut până acum aici, în România și, deși aș spera întotdeauna să spun că este doar din datorită mie, realitatea este că se datorează situației geopolitice.

Cristina Cileacu: Este și datorită dvs.

Peer Gebauer: Mulțumesc.Dar a fost un privilegiu să lucrez în acest context și să îmi fac partea, să adaug partea mea la această intensificare. Și cred că acest lucru este acum consacrat: înțelegerea pentru relevanța regiunii Mării Negre, faptul că România este vecină cu Ucraina și securitatea, siguranța Europei sunt încă în joc în Ucraina. Toate aceste argumente și toate aceste puncte vor asigura că accentul politic german va rămâne pe parteneriatul cu România.

Plec cu inima spre România

Cristina Cileacu: Vreun regret?

Peer Gebauer: Vreun regret? Personal, de fapt, am avut un mandat general minunat aici și pot spune că regret că nu am călătorit și mai mult prin frumoasa țară care este România și numeroasele locuri minunate pe care le are de oferit și pe care le poate oferi. Dar am făcut deja o mare parte din călătorii și cu siguranță am multe, multe motive să mă întorc cât de des pot, pentru a descoperi restul țării.