Perchezitii de amploare în Ialomița: Zeci de controale la societăţi suspectate că ar fi raportat servicii medicale fictive

Poliţiştii ialomiţeni au efectuat, miercuri, 23 de percheziţii într-un dosar în care trei societăţi sunt suspectate că ar fi raportat servicii medicale fictive, prejudiciul estimat din decontări ilegale din fonduri publice fiind de aproximativ 580.000 de lei, informează IPJ Ialomiţa.

Potrivit sursei citate, acţiunile s-au desfăşurat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa, toate percheziţiile fiind efectuate în judeţul Ialomiţa, la sediile şi punctele de lucru ale celor trei societăţi comerciale, precum şi la domiciliile unor persoane fizice.

"Din cercetările efectuate de poliţişti a rezultat că, în perioada ianuarie 2025-prezent, reprezentanţi legali şi angajaţi a trei societăţi comerciale care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală specializată, ar fi raportat servicii medicale fictive la domiciliile unor persoane fizice, acest demers având ca urmare decontarea ilegală de fonduri din bugetul unei instituţii publice, cu un prejudiciu estimat la acest stadiu al cercetărilor de aproximativ 580.000 de lei. În urma percheziţiilor domiciliare efectuate pentru documentarea şi probarea activităţii infracţionale, poliţiştii de la investigarea criminalităţii economice au obţinut date de interes utile cauzei", a transmis IPJ Ialomiţa.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa, pentru documentarea întregii activităţi infracţionale.

