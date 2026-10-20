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Percheziții DIICOT în județul Iași, într-un dosar de trafic de minori și trafic de droguri

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sigla diicot de la intrarea in sediu
Foto: Inquam Photos / Alexandru Busca
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Poliţiştii şi procurorii fac, marţi, 14 percheziţii în judeţul Iaşi, într-un dosar de trafic de minori, deţinere de droguri de risc şi mare risc pentru consum propriu, fără drept şi trafic de droguri de risc şi mare risc. Mai multe fete dintr-un centru de primire minori ar fi fost racolate, cu ajutorul altor fete instituţionalizate, şi forţate să se prostitueze în diferite locaţii din judeţ.

„Astăzi, 20 octombrie 2026, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Iaşi, împreună cu poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi, au pus în aplicare 14 mandate de percheziţie pe raza judeţului Iaşi, la domiciliile unor persoane fizice şi la sediul unui centru de primire minori, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de trafic de minori, deţinere de droguri de risc şi mare risc pentru consum propriu, fără drept şi trafic de droguri de risc şi mare risc”, anunţă, marţi, DIICOT.

Procurorii precizează că, pe parcursul anului 2026, o minoră în vârstă de 14 ani, instituţionalizată, a fost recrutată şi transportată, prin intermediul şi cu sprijinul altor minore, tot instituţionalizate, în diferite locaţii situate pe raza localităţii Verşeni sau din împrejurimi, unde a fost determinată să întreţină relaţii sexuale contra cost.

„De asemenea, cercetările efectuate au arătat că mai mulţi făptuitori ar fi racolat în acelaşi scop şi alte victime, din acelaşi centru şi tot cu sprijinul unor minore instituţionalizate. Probatoriul administrat până în prezent a reliefat că în acest context, în incinta centrului au fost introduse diferite cantităţi de canabis şi substanţe cristaline care au fost distribuite pentru consum propriu minorilor instituţionalizaţi”, arată DIICOT.

Audierile se vor desfăşura la sediul DIICOT - Serviciul Teritorial Iaşi.

Editor : B.E.

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