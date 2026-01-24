Anchetă pentru droguri în dosarul crimei din Timiș. DIICOT face percheziții în satul lui Mario, băiatul de 15 ani ucis de prieteni. Descinderile au loc loc sâmbătă, chiar în ziua înmormântării lui Mario Berinde, și se desfășoară acasă la familiile arestaților din cazul crimei și la bunica unuia dintre ei.

Procurorii DIICOT din Timişoara şi poliţiştii antidrog au făcut, sâmbătă, percheziţii la trei adrese din localitatea Cenei, judeţul Timiş, la locuinţele celor doi băieţi de 15 ani implicaţi în uciderea prietenului lor de aceeaşi vârstă, Mario Berinde. Percheziţiile vin după ce cei doi băieţi au declarat că ar fi consumat droguri, după crimă. Tot sâmbătă, băiatul ucis a fost înmormântat, la ceremonie participând şi mai mulţi motociclişti.

Adolescenții au recunoscut că au consumat droguri

În cadrul percheziţiilor de sâmbătă au fost verificate trei adrese din Cenei care aparţin familiilor adolescenţilor de 15 ani care şi-au ucis prietenul cu lovituri de topor şi cuţit.

Cei doi au declarat, la audieri, că au consumat droguri de risc, respectiv marijuana, după ce l-au ucis pe Mario Berinde.



Anchetatorii încearcă să afle de unde au procurat adolescenţii stupefiante.



Percheziţiile au avut loc sâmbătă, chiar în ziua înmormântării lui Mario Berinde, băiatul ucis de prietenii săi. La ceremonia funerară a asistat şi tatăl băiatului, adus sub escortă din penitenciar, dar şi motociclişti care au venit ca omagiu, întrucât adolescentul era pasionat de motociclete.



Şi băiatul de 13 ani care a participat la crimă ar fi consumat droguri, analizele indicând posibila prezenţă a marijuanei. Procurorii DIICOT au anunţat că au deschis un dosar penal şi fac cercetări.

Sute de oameni l-au condus pe Mario pe ultimul drum

Tensiune maximă la Cenei, satul lui Mario, băiatul de 15 ani ucis de trei prieteni. Foarte mulți locanici sunt revoltați pentru că unul dintre suspecții de crimă, băiatul de 13 ani - lăsat liber pentru că nu răspunde penal - are parte de toate avantajele vieții în libertate: este acasă, își continuă școala, în timp ce Mario - cel ucis - a fost înmormântat sâmbătă. Tatăl lui a fost dus sub escortă de la penitenciar ca să își ia rămas-bun.

Sute de oameni l-au condus pe Mario pe ultimul drum. Un moment extrem de tensionat este cel în care și-a făcut apariția tatăl băiatului. A fost scos scos special din închisoare pentru câteva ore. Luptători înarmați până în dinți l-au flancat în permanență. Bărbatul este condamnat în prima instanță pentru trafic de droguri.

Pentru că Mario era pasionat de motociclete, zeci de motocicliști au venit să tureze motoarele, în semn de adio.

Unul dintre suspecți, copilul de 13 ani, este liber. Analizele de laborator au arătat că minorul avea și substanțe interzise în corp, în momentul teribilei fapte. Cei trei au încercat să-și construiască și un alibi, după ce și-au ucis și îngropat prietenul.

Detalii cutremurătoare din ancheta crimei

Minorul de 13 ani a șters mai multe mesaje pe care i le-a trimis victimei, în seara crimei, pentru a-și șterge urmele. De asemenea, după ce Mario nu mai era în viață, i-a trimis noi mesaje, întrebându-l unde se află, în încercarea de a-și construi un alibi. Acest lucru denotă premeditare și mult sânge rece.

Localitatea este sub stare de șoc. Cel mai probabil, invidia pe starea materială a lui Mario, băiatului ucis, ar fi dus la această tragedie. Unchiul copilului a povestit cum unul dintre suspecți a recunoscut că a participat la crimă.

Alin berinde, unchiul lui Mario: A zis bine, hai că vă spun adevărul. Și a zis - Mario e mort. Cum e mort? Și a zis da, l-am omorât. A așteptat să-i plece tatăl în străinătate, la lucru, să-i plece mama la lucru, în tură de noapte, să aștepți să plece, să fie săpată groapa dinainte, pregătit, să-l chemi și dupa aia să sari pe el. A fostul totul premeditat. A doua zi să te trezești, să te duci la școală fără nicio remușcare, să stai toată ziua la ore...

În acest caz, doi băieți de 15 ani se află în arest. Unul dintre ei este acuzat de omor calificat și profanare de cadavre, iar cel de-al doilea este învinuit de profanare de cadavre și favorizarea făptuitorului. Cel de-al treilea participant la crimă, un copil de 13 ani, este liber, pentru că nu răspunde penal. El participă în continuare la ore, în sistem online. Potrivit DGASPC, este monitorizat permanent, evaluat și va intra într-un program de consiliere psihologică. Dacă familia nu colaborează și nu respectă toate măsurile impuse, minorul va fi luat în plasament.

Editor : A.P.