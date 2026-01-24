Live TV

Video Percheziţii DIICOT în satul băiatului ucis de prietenii săi, chiar în ziua înmormântării lui Mario. Detalii cutremurătoare din anchetă

Data actualizării: Data publicării:
mario
Percheziţii DIICOT în satul băiatului ucis de prietenii săi, chiar în ziua înmormântării lui Mario. Foto: Digi24
Din articol
Adolescenții au recunoscut că au consumat droguri Sute de oameni l-au condus pe Mario pe ultimul drum Detalii cutremurătoare din ancheta crimei

Anchetă pentru droguri în dosarul crimei din Timiș. DIICOT face percheziții în satul lui Mario, băiatul de 15 ani ucis de prieteni. Descinderile au loc loc sâmbătă, chiar în ziua înmormântării lui Mario Berinde, și se desfășoară acasă la familiile arestaților din cazul crimei și la bunica unuia dintre ei.

Procurorii DIICOT din Timişoara şi poliţiştii antidrog au făcut, sâmbătă, percheziţii la trei adrese din localitatea Cenei, judeţul Timiş, la locuinţele celor doi băieţi de 15 ani implicaţi în uciderea prietenului lor de aceeaşi vârstă, Mario Berinde. Percheziţiile vin după ce cei doi băieţi au declarat că ar fi consumat droguri, după crimă. Tot sâmbătă, băiatul ucis a fost înmormântat, la ceremonie participând şi mai mulţi motociclişti.

Adolescenții au recunoscut că au consumat droguri

În cadrul percheziţiilor de sâmbătă au fost verificate trei adrese din Cenei care aparţin familiilor adolescenţilor de 15 ani care şi-au ucis prietenul cu lovituri de topor şi cuţit.

Cei doi au declarat, la audieri, că au consumat droguri de risc, respectiv marijuana, după ce l-au ucis pe Mario Berinde.

Anchetatorii încearcă să afle de unde au procurat adolescenţii stupefiante.

Percheziţiile au avut loc sâmbătă, chiar în ziua înmormântării lui Mario Berinde, băiatul ucis de prietenii săi. La ceremonia funerară a asistat şi tatăl băiatului, adus sub escortă din penitenciar, dar şi motociclişti care au venit ca omagiu, întrucât adolescentul era pasionat de motociclete.

Şi băiatul de 13 ani care a participat la crimă ar fi consumat droguri, analizele indicând posibila prezenţă a marijuanei. Procurorii DIICOT au anunţat că au deschis un dosar penal şi fac cercetări.

Sute de oameni l-au condus pe Mario pe ultimul drum

Tensiune maximă la Cenei, satul lui Mario, băiatul de 15 ani ucis de trei prieteni. Foarte mulți locanici sunt revoltați pentru că unul dintre suspecții de crimă, băiatul de 13 ani - lăsat liber pentru că nu răspunde penal - are parte de toate avantajele vieții în libertate: este acasă, își continuă școala, în timp ce Mario - cel ucis - a fost înmormântat sâmbătă. Tatăl lui a fost dus sub escortă de la penitenciar ca să își ia rămas-bun.

Sute de oameni l-au condus pe Mario pe ultimul drum. Un moment extrem de tensionat este cel în care și-a făcut apariția tatăl băiatului. A fost scos scos special din închisoare pentru câteva ore. Luptători înarmați până în dinți l-au flancat în permanență. Bărbatul este condamnat în prima instanță pentru trafic de droguri.

Pentru că Mario era pasionat de motociclete, zeci de motocicliști au venit să tureze motoarele, în semn de adio.

Unul dintre suspecți, copilul de 13 ani, este liber. Analizele de laborator au arătat că minorul avea și substanțe interzise în corp, în momentul teribilei fapte. Cei trei au încercat să-și construiască și un alibi, după ce și-au ucis și îngropat prietenul.

Detalii cutremurătoare din ancheta crimei

Minorul de 13 ani a șters mai multe mesaje pe care i le-a trimis victimei, în seara crimei, pentru a-și șterge urmele. De asemenea, după ce Mario nu mai era în viață, i-a trimis noi mesaje, întrebându-l unde se află, în încercarea de a-și construi un alibi. Acest lucru denotă premeditare și mult sânge rece.

Localitatea este sub stare de șoc. Cel mai probabil, invidia pe starea materială a lui Mario, băiatului ucis, ar fi dus la această tragedie. Unchiul copilului a povestit cum unul dintre suspecți a recunoscut că a participat la crimă.

Alin berinde, unchiul lui Mario: A zis bine, hai că vă spun adevărul. Și a zis - Mario e mort. Cum e mort? Și a zis da, l-am omorât. A așteptat să-i plece tatăl în străinătate, la lucru, să-i plece mama la lucru, în tură de noapte, să aștepți să plece, să fie săpată groapa dinainte, pregătit, să-l chemi și dupa aia să sari pe el. A fostul totul premeditat. A doua zi să te trezești, să te duci la școală fără nicio remușcare, să stai toată ziua la ore...

În acest caz, doi băieți de 15 ani se află în arest. Unul dintre ei este acuzat de omor calificat și profanare de cadavre, iar cel de-al doilea este învinuit de profanare de cadavre și favorizarea făptuitorului. Cel de-al treilea participant la crimă, un copil de 13 ani, este liber, pentru că nu răspunde penal. El participă în continuare la ore, în sistem online. Potrivit DGASPC, este monitorizat permanent, evaluat și va intra într-un program de consiliere psihologică. Dacă familia nu colaborează și nu respectă toate măsurile impuse, minorul va fi luat în plasament.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png (51)
1
Oana Țoiu, declarații după Davos: „România importă de 120 de miliarde și exportă de 90 de...
Giorgia Meloni
2
Giorgia Meloni le-a spus liderilor UE că „disputa cu Trump e o idee proastă”. Cum crede...
ilie bolojan lia olguta vasilescu
3
Bolojan îi răspunde Liei Olguța Vasilescu: Eu sunt de vină că la Craiova au fost alocați...
profimedia-1068266366
4
Singurele ţări din UE care au aderat la „Consiliul pentru Pace” al lui Donald Trump. Cum...
Chairman of the Naalakkersuisut Jens-Frederik Nielsen speaks to the media during the European Political Community (EPC). Denmark is hosting the seventh meeting of the European Political Community (EPC). The meeting serves as a platform for informal politi
5
Premierul Groenlandei: „Nimeni nu are dreptul să încheie acorduri privind insula şi...
FOTO L-au prins! Era printre cei mai căutați 10 oameni din lume: ”Să vă spun cât de rău este”. Recompensa a fost de 15.000.000 $
Digi Sport
FOTO L-au prins! Era printre cei mai căutați 10 oameni din lume: ”Să vă spun cât de rău este”. Recompensa a fost de 15.000.000 $
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ce spune un sociolog despre cazul cumplitei crime din Timiș. „Astfel de evenimente nu apar în vid”
ofiteri diicot
Ce au pățit mai mulți oameni strâmtorați financiar, după ce au acumulat datorii „pe caiet” la un magazin din Mureș. 7 persoane arestate
loc crima cenei
Noi date în cazul crimei din Timiș. Ce s-a găsit în sângele suspectului de 13 ani, lăsat în libertate (Surse)
martr
Crima din Timiș: Martorul-cheie din dosar crede că suspecții au aruncat borseta victimei în fața casei sale pentru a da vina pe el
ofiteri diicot
Autoritățile britanice cercetează apariția unui site prin care pot fi „contractați” asasini. Doi români au fost audiați de DIICOT
Recomandările redacţiei
nicusor dan la focsani de ziua unirii
Nicuşor Dan, fluierat și la Focșani, și la Iași. „La mulți ani celor...
Karol Nawroki
Scandal în SUA: încă o persoană a fost împușcată mortal de agenți ICE...
Plenary session of the European Parliament
Von der Leyen a sosit în India pentru a încheia „mama tuturor...
nicusor dan sustine un discurs
Ce a răspuns Nicușor Dan întrebat dacă va ceda șefia Serviciului...
Ultimele știri
Intervenție în forță într-un apartament din Bucureşti pentru salvarea unei femei și a copilului ei, sechestrați de fostul iubit
Președintele și premierul polonez, furioși, fac front comun împotriva declarațiilor lui Donald Trump: „Soldații polonezi sunt eroi”
Trump amenință Canada cu tarife de 100% și anunță că SUA au confiscat petrolul Venezuelei: „Să spunem așa: ei nu mai au”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Universul le deschide un nou drum de pe 24 ianuarie. Cele patru zodii favorizate de astre care primesc...
Cancan
Vine gerul arctic în februarie. Fenomenul meteorologic care schimbă prognoza
Fanatik.ro
Cât costă vila de lux pe care Titi Aur a scos-o la vânzare. Are 5 dormitoare, piscină acoperită, o grădină...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Bîrligea sau Nsimba? Pe cine a ales Giovanni Becali: „E un cal de curse, dar e nărăvaș!”
Adevărul
Echipajele ucrainene de drone „afumă” tancurile rusești în ascunzătorile lor
Playtech
Raportul medico-legal a stabilit cauza morții lui Mario. Ce a provocat moartea adolescentului de 15 ani din...
Digi FM
Oana Roman, mesaj tranșant pentru mamele care se plâng că le este greu să crească un singur copil: „Sunt alte...
Digi Sport
Un dublu campion național a ajuns în Bulgaria și e lucrător la salubrizare: ”Strângerea gunoiului este o...
Pro FM
Monica Anghel, declarație de iubire pentru soțul ei, Mihai Caraivan: „Asta înseamnă dragoste!” Poza inedită...
Film Now
Ce spune Kate Hudson despre un film cu mama ei, celebra Goldie Hawn: „Poate ar trebui să dispar puțin și să...
Adevarul
Work and travel SUA 2026. Cât de tentant a rămas visul american pentru români: „Sunt experiențe o dată în...
Newsweek
Cât e pensia contributivă, de invaliditate, de urmaș la 1 ianuarie? Pensiile speciale cu 24.000 lei mai mari
Digi FM
Dan Negru cere schimbarea legilor pentru minori, după cazul șocant al adolescentului ucis: „În multe alte...
Digi World
Ce se întâmplă, de fapt, cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci ouă, potrivit unui cardiolog
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Ea 46 de ani, el 71. Cine este femeia care l-ar fi cucerit pe Kevin Costner după divorțul de Christine...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat