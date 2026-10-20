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Percheziții DNA la firma Confort Urban, aflată în subordinea Consiliului Local Constanța

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Foto: Inquam Photos / Liviu Florin Albei
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Procurorii DNA au descins, marţi, la firma Confort Urban din municipiul Constanţa, aflată în subordinea Consiliului Local, şi fac mai multe percheziţii. Surse judicare afirmă că percheziţiile ar avea legătură cu dosarul procurorilor Gigi Valentin Ştefan şi Teodor Niţă de la Parchetul Curţii de Apel Constanţa.

Potrivit unor surse locale, firma Confort Urban este verificată, marţi, de procurorii anticorupţie. Aceştia au sosit la sediul firmei şi fac mai multe verificări, scrie News.ro.

Deocamdată, DNA nu a transmis un punct de vedere oficial în legătură cu aceste percheziţii.

SC Confort Urban se află în subordinea Consiliului Local Constanţa.

Societatea are ca principal obiect de activitate lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor, iar printre obiectul secundar de activitate se află: fabricarea betonului, lucrări de de pregătire a terenului, activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică, închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii.

Surse judiciare afirmă că percheziţiile au legătură cu dosarul în care sunt cercetaţi procurorii Gigi Valentin Ştefan şi Teodor Niţă de la Parchetul Curţii de Apel Constanţa.

În ultimii ani, Confort Urban ar fi atribuit mai multe contracte firmei UCG Construcţii Ecologice SRL, controlată, în proporţii egale, de Constantin Uda şi Monica Ştefan, fosta soţie a procurorului Gigi Valentin Ştefan.

UCG Construcţii Ecologice apare în dosarul celor doi procurori, iar conform anchetatorilor Teodor Niţă i-ar fi determinat pe reprezentanţii Confort Urban SRL să încheie cu UCG un contract pentru achiziţia de pământ vegetal şi depozitarea deşeurilor, estimat la aproximativ un milion de euro anual.

În luna august, administratorul UCG Construcţii Ecologixce a fost reţinut de procurorii Parchetului General. Anchetatorii au descoperit într-o zonă din apropierea societăţii deşeuri îngropate la adâncimi de până la opt metri, printre care materiale plastice şi textile, beton, cărămizi şi cartoane.

Editor : B.E.

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