Procurii DNA efectuează miercuri percheziții la sediul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, într-o anchetă în care sunt vizați patru angajați ai ONJN, după cum a confirmat chiar președintele instituției, Vlad-Cristian Soare.

Potrivit reporterului Digi24 Teodora Chiuș, procurorii DNA ridică probe, urmând ca patru angajați de la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc să ajungă în fața procurorilor pentru a da explicații într-un dosar în care sunt cercetate fapte de corupție. Inclusiv președintele ONJN a confirmat ancheta, însă nu se știe deocamdată exact ce acuzații li se aduc funcționarilor.

Vlad-Cristian Soare a declarat, într-o postare pe Facebook, că ONJN „trebuie să funcționeze cu toleranță zero față de faptele de corupție, motiv pentru care în ultimele luni au fost demarate o serie de anchete” care au fost realizate cu sprijinul compartimentului de control intern al instituției și care au dus la sesizarea organelor de urmărire penală”.

Potrivit președintelui ONJN, perchezițiile de miercuri fac parte dintr-o „anchetă în curs care vizează 4 funcționari din direcțiile control și autorizări”, iar ONJN „cooperează cu organele de urmărire penală”.â

Soare a mai spus că a demarat „un proces de reorganizare instituțională, având ca fundament criteriul de integritate”, iar aceasta acțiune nu face decât să îi confirme că instituția este pe drumul corect.

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ONJN a mai fost vizat recent de un alt dosar de corupție deschis de DNA, în care Odeta Nestor, fosta șefă a instituției, a fost plasată în arest la domiciliu. Ea este acuzată de complicitate la luare de mită, dare de mită și instigare la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.

Editor : B.E.