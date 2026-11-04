Un număr de 21 de percheziţii privind fapte de furt din patrimoniul arheologic şi tăinuire au fost efectuate în judeţele Hunedoara, Alba, Prahova şi Timiş, iar alte două în Austria, la persoane care ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată în scopul obţinerii de importante beneficii materiale din comercializarea de artefacte.

„La data de 3 noiembrie 2026, poliţiştii Direcţiei de Investigaţii Criminale şi brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate Alba Iulia şi Timişoara, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Hunedoara, au pus în executare 21 de mandate de percheziţie domiciliară, în judeţele Hunedoara, Alba, Prahova şi Timiş, într-o cauză privind comiterea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, furt calificat cu consecinţe deosebit de grave, accesul cu detectoare de metale sau utilizarea lor în zonele cu patrimoniu arheologic, fără autorizarea prealabilă, prev. de art. 26 din O.G. 43/2000, privind protecţia patrimoniului arheologic şi tăinuire”, transmite DIICOT.

Simultan, în baza unui ordin european de anchetă emis de autorităţile judiciare din România, au fost efectuate şi două percheziţii domiciliare în oraşul Salzburg, Austria.

Din actele de urmărire penală a reieşit faptul că patru inculpaţi şi opt suspecţi ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată, în scopul obţinerii de importante beneficii materiale din comercializarea de artefacte.

Percheziții în 4 județe din țară și în Austria într-un dosar privind furtul de artefacte Deschide galeria foto

În urma percheziţiilor au fost descoperite şi ridicate un obiect din metal ruginit sub forma unui cap de topor, 177 de monede care prezintă urme de oxidare, două monede aurii, o bucată de fragment minereu, o bucată minereu de formă circulară, cu gaură în mijloc, un obiect în formă de oală din metal, cu urme de oxidare, ce prezintă diverse deformări, două obiecte metalice în formă de lamă de topor cu urme de uzură, ce par a fi tesle dacice.

De asemenea, au mai fost ridicate două vârfuri de săgeţi care prezintă urme de oxidare, cuie prezentând urme de oxidare, 20 de catarame, piesele unei catarame, 26 de inele prezentând urme de oxidare, 12 clopote (dintre care două incomplete - fără limbă), două pandantive, şapte embleme decorative pentru uniformă, cinci obiecte de ornament, o bucată de cremene.

Au mai fost găsite la percheziţii şi zece detectoare de metale, un spectometru pentru metale folosit pentru identificarea şi analizarea compoziţiei chimice a materialelor, şase bidoane conţinând soluţie de acid nitric, mai multe autorizaţii de deţinere a detectoarelor de metale, precum şi alte mijloace de probă.

„Artefactele ridicate urmează a fi examinate şi evaluate de către experţi, pentru a se stabili dacă sunt susceptibile de clasare în patrimoniul cultural naţional, valoarea acestora, zona din care provin, autenticitatea şi vechimea acestora", se arată în comunicat.

Faţă de cei patru inculpaţi, procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Hunedoara au luat, miercuri, măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile.

Activităţile de urmărire penală sunt continuate împreună cu poliţiştii Direcţiei de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Timiş.

Editor : A.P.