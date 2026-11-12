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Percheziții în 6 județe într-o anchetă privind fraudarea fiscului britanic. Prejudiciul depășește 1,7 milioane de lire

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perchezitii
Percheziții în 6 județe într-o anchetă privind fraudarea fiscului britanic.
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Poliţiştii şi procurorii fac, joi dimineaţă, 21 de percheziţii în judeţele Argeş, Dolj, Ilfov, Dâmboviţa, Bihor şi Vaslui, la sediile unor firme şi domiciliile unor persoane suspectate că au accesat fără drept, de la distanţă, platforma online a autorităţii fiscale britanice şi au formulat în numele unor societăţi comerciale din Regatul Unit cereri frauduloase de rambursare a TVA, prin modificarea datelor conturilor bancare în care urmau să fie virate sumele. Prejudiciul provocat depăşeşte 1,7 milioane de lire sterline.

„În cursul zilei de astăzi, 12 noiembrie 2026, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală coordonează desfăşurarea unor activităţi de urmărire penală într-o cauză având ca obiect investigarea unor activităţi infracţionale constând în accesarea fără drept a sistemelor informatice ale autorităţii fiscale britanice (HMRC), formularea unor cereri frauduloase de rambursare a TVA şi a impozitului pe venit, precum şi transferarea sumelor obţinute în conturi bancare controlate de persoanele implicate”, a anunţat, joi, într-un comunicat de presă, PICCJ.

Astfel, poliţiştii de la Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice pun în executare 21 de mandate de percheziţie, la sediile unor persoane juridice şi domiciliile unor persoane fizice din judeţele Argeş, Dolj, Ilfov, Dâmboviţa, Bihor şi Vaslui.

Dosarul penal vizează accesul ilegal la un sistem informatic, în formă continuată, frauda informatică, în formă continuată, precum şi spălarea banilor.

Activităţile operative se desfăşoară în cadrul unei Echipe Comune de Anchetă (Joint Investigation Team – JIT), constituită între autorităţile judiciare din România şi Regatul Unit, cu sprijinul EUROJUST, la acestea participând şi 20 de ofiţeri de investigaţii britanici.

„În fapt, se reţine că, în perioada 12.01.2024–18.02.2026, mai mulţi cetăţeni români au acţionat în mod coordonat, accesând fără drept, de la distanţă, platforma online a autorităţii fiscale britanice HMRC, securizată prin parolă şi autentificare multifactor. Aceştia au formulat, în numele unor societăţi comerciale din Regatul Unit, cereri frauduloase de rambursare a TVA, prin modificarea datelor conturilor bancare în care urmau să fie virate sumele solicitate, în scopul obţinerii unor beneficii materiale injuste. În concret, au fost formulate 89 de cereri frauduloase de rambursare a TVA, dintre care 30 au fost aprobate şi achitate, producând un prejudiciu efectiv în cuantum de 1.662.292,99 lire sterline, în timp ce alte 59 de cereri, în valoare totală de 1.417.215,67 lire sterline, nu au fost achitate, rămânând în faza tentativei”, a arătat PICCJ.

Totodată, au fost formulate trei cereri de rambursare a impozitului pe venit în numele unei contribuabile, în valoare totală de 16.452,26 lire sterline, prin indicarea unui cont bancar aparţinând uneia dintre persoanele implicate, cereri care nu au fost achitate.

În perioada 21.10.2025–01.02.2026, a fost desfăşurată o activitate infracţională similară, constând în accesarea fără drept a platformei HMRC şi formularea, în numele unor societăţi comerciale britanice, fără ştirea sau acordul acestora, a 84 de cereri frauduloase de rambursare a TVA, prin introducerea unor date bancare necorespunzătoare titularilor reali ai drepturilor de rambursare. Dintre acestea, 16 cereri au fost achitate, generând un prejudiciu efectiv de 43.745,32 lire sterline, iar celelalte 68 de cereri, în valoare totală de 297.617,94 lire sterline, nu au fost achitate, rămânând în faza tentativei.

Potrivit procurorilor, în vederea realizării activităţii infracţionale, au fost furnizate datele mai multor conturi bancare, care au fost ulterior introduse în cererile de rambursare, astfel încât sumele solicitate de la autoritatea fiscală britanică să fie direcţionate către conturi controlate de persoanele implicate. În acest context, două dintre cererile de rambursare au produs un prejudiciu distinct de 290.020 lire sterline, reprezentând sumele de 146.110 lire sterline şi, respectiv, 143.910 lire sterline, achitate în conturile bancare puse la dispoziţie în acest scop. Într-un alt caz, patru cereri au fost formulate prin utilizarea unui cont bancar furnizat de un complice, solicitându-se rambursări în valoare totală de 25.452,26 lire sterline, fără ca acestea să fie achitate.

„În ansamblu, activitatea infracţională descrisă a vizat obţinerea frauduloasă de fonduri din bugetul Regatului Unit, prin accesarea neautorizată a sistemelor informatice ale HMRC şi modificarea coordonatelor bancare aferente cererilor de rambursare. Prejudiciul efectiv produs prin rambursările frauduloase achitate este de 1.706.038,31 lire sterline. Alte cereri de rambursare, în valoare totală de 1.731.285,87 lire sterline, nu au fost achitate, faptele aferente acestora rămânând în faza tentativei”, a menţionat PICCJ.

Percheziţiile au ca scop identificarea şi ridicarea mijloacelor de probă necesare documentării activităţii infracţionale, stabilirii implicării persoanelor cercetate şi identificării bunurilor în vederea recuperării prejudiciului.

Totodată, se fac verificări în vederea identificării bunurilor şi valorilor patrimoniale asupra cărora ar putea fi instituite măsuri asigurătorii, pentru recuperarea prejudiciului.

Editor : A.P.

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