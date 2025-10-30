Live TV

Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Bistriţa-Năsăud într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul depășește 1,6 milioane de lei

Şase percheziţii au fost făcute, joi dimineaţă, la locuinţele unor bărbaţi din Bistriţa-Năsăud, Ilfov şi Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală, delapidare, abuz de încredere şi alte infracţiuni, prejudiciul în acest caz ridicându-se la aproximativ 1,6 milioane de lei.

Poliţia Română a informat că, la data de 30 octombrie, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Bistriţa-Năsăud, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistriţa, au pus în aplicare şase mandate de percheziţie domiciliară, într-un dosar penal de delapidare, abuz de încredere, evaziune fiscală şi transmiterea fictivă a părţilor sociale ori a acţiunilor deţinute într-o societate comercială, în scopul săvârşirii unei infracţiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia.

Percheziţiile au fost făcute la locuinţele unor bărbaţi, cu vârste cuprinse între 18 şi 44 de ani, vizând activitatea a două societăţi comerciale ale căror părţi sociale ar fi fost transmise în mod fictiv. Percheziţiile s-au desfăşurat în judeţele Bistriţa-Năsăud, Ilfov şi înBucureşti, având ca scop descoperirea şi ridicarea de documente, înscrisuri, sisteme informatice şi alte mijloace de probă relevante pentru cauză.

De asemenea, au fost emise trei mandate de aducere pentru persoane despre care există indicii că, în calitate de foşti administratori, ar fi delapidat activele unor societăţi comerciale, pe care le-ar fi adus astfel în stare de insolvenţă.

Conform sursei citate, acestea ar fi reţinut sau încasat şi nu ar fi plătit în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, impozitele şi contribuţiile datorate bugetului de stat, iar, ulterior, ar fi cesionat fraudulos societăţile către persoane interpuse, pentru a se sustrage sau a îngreuna urmărirea penală.

Prejudiciul estimat până în acest moment este de aproximativ 1.600.000 de lei, arată anchetatorii.

Din primele date, reiese că activitatea de cesionare fictivă ar fi fost una organizată, implicând persoane care ar fi oferit servicii dedicate de preluare a societăţilor cu probleme juridice sau datorii către terţi şi, sau către bugetul de stat.

În cadrul percheziţiilor, poliţiştii au desfăşurat activităţi de urmărire penală, audierea persoanelor implicate, precum şi ridicarea de bunuri şi documente cu valoare probatorie.

Activităţile au fost desfăşurate cu sprijinul luptătorilor serviciilor pentru acţiuni speciale din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Bistriţa-Năsăud, Ilfov, precum şi al poliţiştilor serviciilor de investigare a criminalităţii economice Ilfov şi ale Poliţiei sectoarelor 2, 3, 5 şi 6 ale Capitalei.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistriţa, pentru documentarea întregii activităţi infracţionale, stabilirea participaţiei penale şi tragerea la răspundere penală a persoanelor implicate.

