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Percheziții în București, Ilfov și Dâmbovița, într-un dosar de evaziune fiscală: prejudiciu de 4,5 mil. de lei, 17 mandate de aducere

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Foto generic / Sursă: Captură din video al Poliției Capitalei
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Poliţiştii Capitalei fac, marţi, nouă percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Dâmboviţa şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală în formă continuată în care sunt vizaţi şapte administratori ai unor societăţi comerciale din domeniul construcţiilor civile. Prejudiciul adus bugetului de stat prin neplata unor taxe şi impozite se ridică la 4,5 milioane de lei. Totodată, anchetatorii au pus în executare 17 mandate de aducere.

Poliţia Capitalei informează, marţi, că poliţişti ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Brigada de Investigare a Criminalităţii Economico-Financiare au pus în executare nouă mandate de percheziţie domiciliară şi 17 mandate de aducere, în Bucureşti şi judeţele Dâmboviţa şi Ilfov, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

„În fapt, în perioada 2025-2026, şapte persoane, în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale, cu obiect de activitate în construcţii civile, în mod repetat şi în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, s-ar fi sustras de la plata taxelor şi impozitelor, evidenţiind în actele contabile şi declarând organelor fiscale cheltuieli fictive”, precizează sursa citată.

Din cercetări, s-a stabilit că prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 4.500.000 de lei.

În scopul administrării materialului probator, marţi, 20 octombrie, au fost puse în aplicare nouă mandate de percheziţie domiciliară, fiind identificate şi ridicate bunuri de interes în cauză, printre care şi 50.000 de euro.

Mai multe persoane, atât bănuiţi, cât şi martori, au fost duse la audieri, în baza mandatelor emise pe numele acestora.

Faţă de cei în cauză vor fi dispuse măsurile legale care se impun.

Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Brigăzii de Investigare a Criminalităţii Economico-Financiare, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

Editor : B.E.

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