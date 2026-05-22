Percheziţii în cinci judeţe, într-un dosar de înşelăciune. Un suspect a fost reținut, prejudiciul este de un milion de lei

Administratorul unei unităţi de cazare a fost reţinut într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu de un milion de lei, în care au avut loc 27 de percheziţii în judeţele Maramureş, Cluj, Bihor, Bistriţa-Năsăud şi Satu Mare. Bărbatul ar fi eliberat facturi neconforme cu realitatea mai multor persoane fizice, conform IPJ Maramureş.

„În dimineaţa zilei de ieri, 21 mai a.c., poliţiştii din cadrul Biroului Judeţean de Poliţie Transporturi Maramureş, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vişeu de Sus, au pus în aplicare 27 de mandate de percheziţie domiciliară în judeţele Maramureş, Cluj, Bihor, Bistriţa-Năsăud şi Satu Mare. Activităţile au fost efectuate în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune, complicitate la înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals”, informează sursa citată, potrivit News.ro.

Cercetările au arătat că un bărbat de 54 de ani, administrator al unei unităţi de cazare, ar fi eliberat facturi neconforme cu realitatea mai multor persoane fizice, cauzând un prejudiciu de peste 1.000.000 de lei.

În urma percheziţiilor efectuate au fost descoperite şi ridicate, în vederea continuării cercetărilor, suma de 2.600 de euro, bunuri şi înscrisuri de natură a proba activitatea infracţională.

Bărbatul în cauză a fost dus la sediul poliţiei pentru audieri, fiind reţinut pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în Centrul de Reţinere şi Arestarea Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş.

În cursul zilei de vineri, el va fi prezentat instanţei în vederea dispunerii unei alte măsuri preventive.

