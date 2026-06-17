Percheziții la clanurile Ștoacă și Toboșarii din Capitală: zeci de persoane sunt vizate

Poliţiştii şi procurorii fac, miercuri, 21 de percheziţii în Bucureşti şi judeţul Ilfov, fiind vizate în total 22 de persoane din grupările Ştoacă şi Toboşarii. Poliţiştii au instrumentat mai multe altercaţii extrem de violente între membrii grupărilor care s-ar lupta pentru teritoriu.

„Astăzi 17 iunie 2026, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul Grupuri Infracţionale Violente, cu sprijinul Seviciului pentru Acţiuni Speciale, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov şi al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, au pus în executare 21 de mandate de percheziţie domiciliară şi 22 de mandate de aducere/citaţii, în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, într-un dosar penal ce vizează săvârşirea infracţiunilor de şantaj, tulburarea ordinii şi liniştii publice, lovirea sau alte violenţe, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi uz de armă fără drept”, anunţă, miercuri, Poliţia Capitalei, potrivit News.ro.

Poliţiştii au precizat că, de la începutul anului, mai mulţi bărbaţi, membri ai unui grup, ar fi exercitat, în repetate rânduri, acte de violenţă fizică şi psihică împotriva persoanelor vătămate, cu scopul de a le constrânge să nu se mai deplaseze pe raza a două cartiere din Capitală, considerând că acestea sunt aflate sub influenţa şi controlul grupului respectiv.

„De asemenea, în contextul unei stări conflictuale preexistente, între membrii celor două familii, ar fi fost întreprinse agresiuni fizice şi tratamente degradante şi ar fi fost utilizate arme albe şi neletale, prin acţiunile acestora fiind tulburată grav ordinea şi liniştea publică. Totodată, în cursul anchetei s-a mai stabilit faptul că unul dintre bănuiţi ar fi constrâns, prin ameninţări cu acte de violenţă, alte două persoane, în vederea obţinerii de foloase patrimoniale” a mai transmis Poliţia Capitalei.

Toate persoanele care vor fi depistate vor fi duse la audieri.

Surse judiciare au precizat, pentru News.ro, că percheziţiile vizează grupările Ştoacă şi Toboşarii, al căror conflict este generat de lupta pentru teritoriu. Sunt vizate cartierele Ferentari (zona Ştoacă) şi Giurgiului (zona Toboşarii).

Scandalul vizează inclusiv sălile de jocuri, fiecare grupare cerând ca membrii celeilalte să nu mai frecventeze sălile din cartierul clamat.

Altercaţiile violente dintre cele două grupări au fost frecvente de la începutul anului.

Într-unul dintre episoade, au fost proferate multiple jigniri, injurii, amenintări, au fost trase 10 focuri de armă, au fost incendiate portiuni stradale şi au fost distruse caroseriile mai multor autoturisme prin aruncarea de „cocktail Molotov”.

Grupările folosesc macete şi alte obiecte contondente.

Editor : B.E.