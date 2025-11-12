Live TV

Percheziţii la firme de ride-sharing din București și alte trei județe, suspectate de evaziune fiscală. Cât e prejudiciul

Data actualizării: Data publicării:
MCZoPTQ0MCZoYXNoPTg4ZDk2Y2MzMWI1N2NmZDY3NWFlYTc4YWE4MDQwYTBk.thumb
Foto: Shutterstock

Poliţişti ai Serviciului de Investigarea a Criminalităţii Economice Ilfov au făcut, miercuri, 16 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Braşov, la societăţi comerciale din domeniul ride-sharing şi la persoane suspectate de evaziune fiscală în formă continuată. Prejudiciul cauzat depăşeşte 2,2 milioane de lei.

„În perioada ianuarie 2019 – decembrie 2023, două persoane, cu vârste de 47 şi 48 de ani, ar fi înregistrat în contabilitatea unei societăţi achiziţii fictive de combustibil în valoare de 6.388.231 de lei”, informează un comunicat al IPJ Ilfov, citat de News.ro. 

De asemenea, acestea ar fi ascuns prestarea a 132.596 de ore de muncă efectuate de angajaţii societăţii suplimentar faţă de cele stipulate în contractele de muncă cu aceştia.

Prejudiciul cauzat este de 2.297.906 lei.

Activităţile au ca scop descoperirea şi ridicarea de mijloace de probă, clarificarea modului de operare, precum şi recuperarea prejudiciului.

Persoanele bănuite vor fi duse la audieri, pentru a fi luate măsurile legale care se impun.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale Ilfov, poliţiştilor Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi al jandarmilor Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fiica unui primar primeste o masina cadou,la majorat
1
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a...
diana buzoianu la o sedinta
2
Diana Buzoianu: Este mai important să se închidă iazuri care otrăvesc românii cu metale...
mocanu
3
Dani Mocanu a fost prins de poliția italiană lângă Napoli, alături de fratele său
Pașaport rusesc
4
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple...
rafinăria lukoil din Burgas, Bulgaria
5
Situație critică în Bulgaria: autoritățile anunță că rezervele de benzină mai ajung...
"N-a fost convocat, pentru ca pe tatăl său nu-l cheamă Gică Hagi!" N-a mai rezistat: atac frontal la Mircea Lucescu
Digi Sport
"N-a fost convocat, pentru ca pe tatăl său nu-l cheamă Gică Hagi!" N-a mai rezistat: atac frontal la Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2025-11-07 at 19.41.31
Rețeaua de influență a lui Hanț, afaceristul care se lăuda că l-a...
U.S. troops at the Mihail Kogalniceanu Air Base near Constanta
Nicuşor Dan: România poartă negocieri cu alte state pentru a suplini...
magistrati-document-ciocanel-1536x1025
Cu ce propunere merg magistrații la Cotroceni: pensii mai mari decât...
camera deputatilor in sedinta
Parlamentul a adoptat Legea „Nordis”, la un an de la izbucnirea...
Ultimele știri
Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce Donald Trump a lăudat România și a spus că românii „sunt un popor grozav”
Trump îi cere preşedintelui israelian Isaac Herzog să-l graţieze pe Netanyahu: „Bibi a luptat alături de mine”
Imagini apocaliptice din Ucraina. Momentul în care o bombă spulberă un întreg bloc de locuințe în „Orașul păcii”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
bancnote in masina de numarat
Evaziunea fiscală din România, la adăpostul protecției politice. Care este punctul vulnerabilizat de „coincidențe” nefuncționale
photo-collage.png - 2025-09-01T214234.151
Ce șanse sunt să se rupă coaliția după alegerile din Capitală. Kelemen Hunor : „Abia atunci o să fie mai rău”
pahare de sampanie la nuntă
ANAF trece la controlul rețelelor sociale să caute mașini de lux și poze de la saloane cu nunți sau petreceri nedeclarate
Târguri de Crăciun în București. Foto Getty Images
Târguri de Crăciun în București 2025: Când se vor deschide și unde va monta Primăria Capitalei cel mai mare brad ecologic din țară
barbat cutit pe o alee
Un tânăr de 20 de ani a înjunghiat un bărbat de 33 de ori, pe o stradă din Capitală. Procurori: „Atac de o ferocitate ieșită din comun”
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce aduce Jupiter retrograd pentru zodia ta? Niciun semn zodiacal nu scapă de valul emoțional
Cancan
De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul
Fanatik.ro
De necrezut! Cum au retrogradat Mircea Lucescu și Emeric Ienei în același an din Liga 1: “Cu golul șefului de...
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Ce pensie avea Horia Moculescu după 42 de ani de muncă: ”La recalculare mi-au tăiat 300 de lei”. Adevărul...
Adevărul
Indiciile care arată că Putin are „birouri-clonă” care îi permit să pretindă că se află la Moscova. Cum își...
Playtech
Cum va fi iarna 2025–2026 în România, în contextul slăbirii vortexului polar? Anunţ ANM despre vreme
Digi FM
Suferință în fiecare cuvânt. Nidia Moculescu, mesaj sfâșietor după moartea tatălui ei: "Sunt o fiică ruptă...
Digi Sport
Emma Răducanu, așa cum n-ai mai văzut-o niciodată
Pro FM
"Drogurile mi-au distrus viața". Paris Jackson are de la 20 de ani o gaură în nas din cauza substanțelor...
Film Now
Cum îi tratează Dakota Fanning pe tinerii actori pe platourile de filmare: „Asta apreciam când eram mai...
Adevarul
Cortina de sârmă ghimpată a României anilor '80, între frontieriști și grăniceri. Tânăra care a născut în...
Newsweek
84 de pensionari au cerut azi dreptate judecătorilor CCR care au pensii speciale de 10.000€. Ce li s-a răspuns
Digi FM
Ce spunea Horia Moculescu despre moarte. Compozitorul suferea de BPOC și era conștient de riscurile bolii...
Digi World
Legătura dintre sănătatea inimii și a creierului. Bolile cardiace la vârsta mijlocie, impact major mai târziu...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Cum arată azi fata Bond din "Die Another Day". A jucat cu Tom Cruise și Ben Affleck, are 46 de ani și doi...
UTV
Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani. Soția lui Ștefan Bănică Jr. face o schimbare neașteptată...