Percheziţii la firme de ride-sharing din București și alte trei județe, suspectate de evaziune fiscală. Cât e prejudiciul

Poliţişti ai Serviciului de Investigarea a Criminalităţii Economice Ilfov au făcut, miercuri, 16 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Braşov, la societăţi comerciale din domeniul ride-sharing şi la persoane suspectate de evaziune fiscală în formă continuată. Prejudiciul cauzat depăşeşte 2,2 milioane de lei.

„În perioada ianuarie 2019 – decembrie 2023, două persoane, cu vârste de 47 şi 48 de ani, ar fi înregistrat în contabilitatea unei societăţi achiziţii fictive de combustibil în valoare de 6.388.231 de lei”, informează un comunicat al IPJ Ilfov, citat de News.ro.

De asemenea, acestea ar fi ascuns prestarea a 132.596 de ore de muncă efectuate de angajaţii societăţii suplimentar faţă de cele stipulate în contractele de muncă cu aceştia.

Prejudiciul cauzat este de 2.297.906 lei.

Activităţile au ca scop descoperirea şi ridicarea de mijloace de probă, clarificarea modului de operare, precum şi recuperarea prejudiciului.

Persoanele bănuite vor fi duse la audieri, pentru a fi luate măsurile legale care se impun.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale Ilfov, poliţiştilor Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi al jandarmilor Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti.

