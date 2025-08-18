Live TV

Percheziţii la sediul IPJ Vâlcea şi la locuinţele unor poliţişti rutieri suspectaţi de corupţie

Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea şi ofiţeri ai Direcţiei Generale Anticorupţie fac, luni, percheziţii la sediul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Vâlcea şi la locuinţele unor poliţişti rutieri suspectaţi de fapte de corupţie, dar şi la locuinţele altor persoane fără calităţi speciale, precum şi asupra unor autovehicule folosite de către acestea. Acţiunile au legătură cu perioada suspendării unor permise auto, precizează Ministerul Public. Suspecţii vor fi audiaţi la Parchetul Tribunalului Vâlcea.

Ministerul Public informează că luni, 18 august, procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, cu sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară ai Direcţiei Generale Anticorupţie, fac cercetări într-o cauză penală având ca obiect comiterea mai multor infracţiuni de corupţie în legătură cu atribuţiile de serviciu ale unor agenţi de poliţie rutieră privind implementarea în sistemul informatic a menţiunilor privind perioada în care unor persoane le-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule ca sancţiune contravenţională complementară.

În cursul zilei de luni, sunt puse în executare 12 mandate de percheziţie domiciliară, la locuinţele unor agenţi de poliţie şi ale unor persoane fără calitate specială, precum şi la două birouri dintr-o structură a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea. De asemenea, sunt efectuate percheziţii auto asupra autovehiculelor utilizate de mai multe persoane implicate în cauză, precizează sursa citată de News.ro.

Totodată, sunt puse în executare trei ordonanţe de ridicare de înscrisuri şi bunuri de la sediul IPJ Vâlcea, precum şi patru mandate de aducere, două dintre acestea vizând agenţi de poliţie. Persoanele urmează să fie audiate la sediul Parchetului, în scopul continuării cercetărilor.

În cauză, anchetatorii au beneficiat de sprijinul Brigăzii de Operaţiuni Speciale Piteşti, al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Vâlcea şi al jandarmilor Grupării Mobile de Jandarmi Craiova.

Activităţile sunt desfăşurate în cadrul unei anchete aflate în derulare, iar pe parcursul acesteia se vor dispune măsurile legale în raport de situaţiile constatate şi de probatoriul administrat.

