Percheziții la Serviciul de Permise Buzău: Candidaţii ar fi plătit până la 1.000 de euro pentru promovarea probei practice

14 percheziţii au fost făcute în judeţul Buzău, inclusiv la sediul Serviciului de Permise de Conducere, într-un dosar în care sunt vizate fapte de luare şi dare de mită, trafic şi cumpărare de influenţă, în legătură cu obţinerea permisului de conducere. Anchetatorii susţin că unii candidaţi ar fi oferit între 600 şi 1.000 de euro unor instructori auto sau altor intermediari, pentru ca aceştia să intervină pe lângă examinatori în vederea promovării probei practice.

Potrivit unui comunicat transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău, ofiţerii Direcţiei Generale Anticorupţie, sub coordonarea procurorului specializat, au pus în executare, miercuri, 14 mandate de percheziţie.



Percheziţiile au avut loc la sediul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor Buzău, la sediul Institutului de Studii pentru Ordine Publică din Bucureşti – Centrul de Formare Profesională, la domiciliile unor agenţi de poliţie care aveau calitatea de examinatori auto, precum şi la locuinţele unor instructori auto, ale altor persoane şi ale unor candidaţi care au susţinut probe practice pentru obţinerea permisului.



De asemenea, au fost făcute opt percheziţii în autovehicule şi au fost emise trei ordonanţe de ridicare de bunuri şi înscrisuri, precum şi 12 mandate de aducere pe numele unor suspecţi.



Anchetatorii precizează că activităţile au avut ca scop completarea probatoriului într-un dosar care vizează infracţiuni de luare de mită, trafic de influenţă şi cumpărare de influenţă, în legătură cu înscrierea, pregătirea şi examinarea candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere.



În urma documentării activităţii infracţionale în perioada noiembrie 2025 – iulie 2026, procurorii au identificat indicii privind oferirea unor sume de bani cuprinse între 600 şi 1.000 de euro de către anumiţi candidaţi unor instructori auto sau altor persoane intermediare. Banii ar fi fost destinaţi traficării influenţei pe lângă examinatori auto din cadrul SPCRPCIV Buzău, pentru favorizarea candidaţilor la proba practică.



În anchetă au fost acordate sprijin tehnico-operativ de către Direcţia Generală Anticorupţie şi Direcţia Operaţiuni Speciale, precum şi sprijin din partea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Buzău.

Editor : A.P.