Incident periculos pe Autostrada A7. Patru vaci au căzut dintr-o mașină aflată în mers, chiar în mijlocul drumului. Mai mulți șoferi au reușit să le evite în ultima clipă, fiind la un pas de accident.

Incidentul a avut loc pe autostrada A7, chiar în apropiere de Buzău.

În imaginile surprinse de un șofer aflat în trafic, se observă aceste animale, care au căzut dintr-o dublă aflată în mers, și cum unul dintre șoferi evită în ultimul moment producerea unui accident rutier.

Mai mulți șoferi au sunat la 112 și au cerut ajutorul polițiștilor pentru a fluidiza traficul și pentru a evita producerea unor accidente rutiere.

Poliția încearcă acum să stabilească cui aparțin animalele și cum au ajuns pe șosea.

