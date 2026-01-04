Live TV

Pericol de inundații. Hidrologii au emis alertă cod galben de viituri pe râuri din cinci judeţe

Data publicării:
inundatii
INHGA a emis atenţionări Cod galben de inundaţii, valabile în orele următoare pe râuri din mai multe județe. FOTO: Shutterstock

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, duminică, o atenţionare Cod galben de inundaţii, valabilă luni şi marţi pe râuri din cinci judeţe.

Potrivit hidrologilor, în intervalul 5 ianuarie, ora 6:00 - 6 ianuarie, ora 12:00, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide, creşteri de debite şi de niveluri, cu posibile depăşiri ale Cotelor de atenţie, pe râurile din bazinele hidrografice: Bega - bazin amonte S.H. Făget şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Făget - amonte S.H. Chizătău (judeţele: Timiş şi Arad), Timiş - afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadova - amonte S.H. Lugoj, Pogăniş - bazin amonte de Acumularea Cadar Duboz, Bârzava, Moraviţa (judeţele: Caraş-Severin şi Timiş), Caraş, Nera (judeţul Caraş-Severin), Dunăre - afluenţii mici aferenţi sectorului amonte confluenţă cu râul Cerna (judeţele: Mehedinţi şi Caraş-Severin) şi Desnăţui - bazin amonte de Acumularea Fântânele (judeţele: Mehedinţi şi Dolj).

Atenţionarea a fost transmisă către: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Administraţia Naţională Apele Române, Ministerul Afacerilor Interne, mass-media, S.C. Hidroelectrica S.A. şi Administraţiile Bazinale de Apă Banat şi Jiu.

Editor : C.L.B.

