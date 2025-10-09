„Pericol extraordinar.” Avertizare de călătorie pentru românii care merg în Spania. Anunțul MAE

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmite cetăţenilor români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Spaniei că a fost emisă pentru vineri o avertizare de cod roşu de ploi abundente pentru Regiunea Murcia.

Potrivit unui comunicat al MAE transmis joi, Agenţia Meteorologică de Stat spaniolă (AEMET) şi Centrul de Coordonare a Urgenţelor (CCE) au emis o avertizare de cod roşu, estimându-se că precipitaţiile pot acumula până la 180 mm în 12 ore în Campo de Cartagena y Mazarron-Murcia şi pot provoca inundaţii.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului României la Almeria: +34 950 625 963; +34 950 624 769, +34 950 172 725, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al Consulatului României la Almeria: +34 682 733 408.

MAE recomandă consultarea paginilor web: https://almeria.mae.ro, https://www.mae.ro.

Cod roşu de ploi torenţiale

Agenţia meteorologică naţională spaniolă (AEMET) a emis un cod roşu de ploi torenţiale pentru zona de litoral din provincia Alicante, în sud-estul Spaniei, lovită de inundaţii devastatoare anul trecut, avertizând în legătură cu un „pericol extraordinar” începând de vineri, scrie AFP, potrivit Agerpres.

Potrivit AEMET, alerta roşie va fi în vigoare vineri, începând cu ora 10:00 (08:00 GMT) în provincia Alicante, dar şi în regiunea vecină Murcia.

„Pericol extraordinar. Inundaţii şi viituri se pot produce. Respectaţi sfaturile protecţiei civile”, a scris agenţia pe reţeaua X.

Precipitaţiile ar putea depăşi 140 de milimetri într-un interval de 12 ore, în special în regiunea Valencia.

Un val de ploi puternice a lovit deja regiunea şi arhipelagul Baleare la sfârşitul lunii septembrie, determinând închiderea şcolilor şi a universităţilor, perturbând transportul feroviar şi rutier şi cauzând inundaţii localizate.

În octombrie 2024, inundaţiile devastatoare produse într-o altă parte a acestei regiuni, în apropiere de Valencia, situată la circa 170 de kilometri nord, au dus la moartea a 230 de persoane, fiind ce mai gravă catastrofă de acest tip care a lovit Spania în ultimele decenii.

Aceste inundaţii au fost provocate de ploi extrem de abundente, cauzate de un fenomen denumit „picătura rece” (depresiune izolată de mare altitudine, frecventă toamna pe coasta spaniolă la Mediterana), ale cărei efecte sunt intensificate de schimbările climatice şi de urbanizarea extinsă din zonele afectate.

Catastrofa a suscitat furia sinistraţilor, care au criticat modul în care a fost gestionată alerta şi primul ajutor, pe fondul unor polemici între guvernul central de stânga şi autorităţile regionale de dreapta în ceea ce priveşte competenţele unora sau altora în aceste domenii.

De atunci, locuitorii protestează regulat pentru a reproşa guvernului regional că nu i-a avertizat din timp de pericolul ploilor torenţiale.

Oamenii de ştiinţă spun că schimbările climatice cauzate de activitatea umană intensifică fenomenele meteorologice extreme precum ploile torenţiale care provoacă inundaţii.

Provocând încălzirea apelor mărilor, schimbările climatice cresc probabilitate unei intensificări rapide a furtunilor, sporind riscul unor fenomene mai puternice, potrivit oamenilor de ştiinţă.

