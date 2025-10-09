Live TV

„Pericol extraordinar.” Avertizare de călătorie pentru românii care merg în Spania. Anunțul MAE

Data actualizării: Data publicării:
mae inquam octav genea
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Cod roşu de ploi torenţiale

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmite cetăţenilor români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Spaniei că a fost emisă pentru vineri o avertizare de cod roşu de ploi abundente pentru Regiunea Murcia. 

Potrivit unui comunicat al MAE transmis joi, Agenţia Meteorologică de Stat spaniolă (AEMET) şi Centrul de Coordonare a Urgenţelor (CCE) au emis o avertizare de cod roşu, estimându-se că precipitaţiile pot acumula până la 180 mm în 12 ore în Campo de Cartagena y Mazarron-Murcia şi pot provoca inundaţii.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului României la Almeria: +34 950 625 963; +34 950 624 769, +34 950 172 725, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al Consulatului României la Almeria: +34 682 733 408.

MAE recomandă consultarea paginilor web: https://almeria.mae.ro, https://www.mae.ro.

Cod roşu de ploi torenţiale

Agenţia meteorologică naţională spaniolă (AEMET) a emis un cod roşu de ploi torenţiale pentru zona de litoral din provincia Alicante, în sud-estul Spaniei, lovită de inundaţii devastatoare anul trecut, avertizând în legătură cu un „pericol extraordinar” începând de vineri, scrie AFP, potrivit Agerpres. 

Potrivit AEMET, alerta roşie va fi în vigoare vineri, începând cu ora 10:00 (08:00 GMT) în provincia Alicante, dar şi în regiunea vecină Murcia.

„Pericol extraordinar. Inundaţii şi viituri se pot produce. Respectaţi sfaturile protecţiei civile”, a scris agenţia pe reţeaua X.

Precipitaţiile ar putea depăşi 140 de milimetri într-un interval de 12 ore, în special în regiunea Valencia.

Un val de ploi puternice a lovit deja regiunea şi arhipelagul Baleare la sfârşitul lunii septembrie, determinând închiderea şcolilor şi a universităţilor, perturbând transportul feroviar şi rutier şi cauzând inundaţii localizate.

În octombrie 2024, inundaţiile devastatoare produse într-o altă parte a acestei regiuni, în apropiere de Valencia, situată la circa 170 de kilometri nord, au dus la moartea a 230 de persoane, fiind ce mai gravă catastrofă de acest tip care a lovit Spania în ultimele decenii.

Aceste inundaţii au fost provocate de ploi extrem de abundente, cauzate de un fenomen denumit „picătura rece” (depresiune izolată de mare altitudine, frecventă toamna pe coasta spaniolă la Mediterana), ale cărei efecte sunt intensificate de schimbările climatice şi de urbanizarea extinsă din zonele afectate.

Catastrofa a suscitat furia sinistraţilor, care au criticat modul în care a fost gestionată alerta şi primul ajutor, pe fondul unor polemici între guvernul central de stânga şi autorităţile regionale de dreapta în ceea ce priveşte competenţele unora sau altora în aceste domenii.

De atunci, locuitorii protestează regulat pentru a reproşa guvernului regional că nu i-a avertizat din timp de pericolul ploilor torenţiale.

Oamenii de ştiinţă spun că schimbările climatice cauzate de activitatea umană intensifică fenomenele meteorologice extreme precum ploile torenţiale care provoacă inundaţii.

Provocând încălzirea apelor mărilor, schimbările climatice cresc probabilitate unei intensificări rapide a furtunilor, sporind riscul unor fenomene mai puternice, potrivit oamenilor de ştiinţă.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii
1
Reacția lui Bolojan după ce CCR a declarat constituționale două legi din pachetul 2 al...
Care este temperatura potrivită în locuință toamna. Foto Getty Images
2
Temperatura optimă în casă toamna: La câte grade recomandă medicii specialiști să setezi...
tanczos barna face declaratii
3
Tanczos Barna: „Nu sunt de acord cu desființarea comunelor sau orașelor, de dragul de a...
inundatii
4
Ciclonul Barbara a lovit România. Ministrul Energiei: Peste 20.000 de puncte de consum au...
raed arafat
5
Raed Arafat, după acuzațiile că autoritățile au exagerat prognoza: „Nu putem să ne cerem...
”Profesore, ce mașină ai?”. Radu Paraschivescu l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu și și-a explicat alegerea: ”M-am obișnuit”
Digi Sport
”Profesore, ce mașină ai?”. Radu Paraschivescu l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu și și-a explicat alegerea: ”M-am obișnuit”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
Cât ar rezista România în fața unui atac rusesc. Șeful Armatei arată...
anderson
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că...
gaza
Israel şi Hamas au semnat în Egipt acordul de încetare a focului în...
avion
Aterizare de urgenţă pe Aeroportul Henri Coandă: Avionul British...
Ultimele știri
Departamentul de Stat american, prima reacție după întâlnirea Oana Țoiu - Marco Rubio
Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce a fost anunţat Premiului Nobel pentru Literatură
Consilier prezidențial, atac la PSD: Mai mult încurcă guvernarea decât o ajută. Ce spune despre o alianță a social-democraților cu AUR
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ploaie torentiala,
Cantități uriașe de ploi în județul Constanța: s-au înregistrat şi 174,5 l/mp. Care este situația actuală
emblema mae pe o usa de sticla
MAE avertizează românii care merg în Bulgaria: Sunt restricții de circulație din cauza vremii extreme. Ce zone sunt afectate
mașină în apă
Cum au intervenit autoritățile pentru a evita inundații în Capitală. Bujduveanu: „Astăzi Bucureștiul putea să arate ca Slobozia”
raw drona inundatii silistea 081025 _1__00087
Codul roșu de ploi puternice, prelungit în județul Constanța: cât mai durează și care sunt localitățile afectate
raw drona inundatii silistea 081025 _3__00078
De ce nu toate zonele sunt afectate la fel de codul roșu. Explicațiile unui climatolog: „Riscurile nu sunt aceleași pentru toată lumea”
Partenerii noștri
Pe Roz
Îndrăgostiții Keanu Reeves și Alexandra Grant, de mână la premiera piesei „Waiting for Godot”, după ce au...
Cancan
Mădălina, o tânără de 29 de ani din Giurgiu, a murit după ce a născut într-o clinică privată din Constanța...
Fanatik.ro
Din ce zonă a României e bunica lui Lisav Naif Eissat, jucătorul surpriză convocat de Mircea Lucescu la...
editiadedimineata.ro
Vioara lui Einstein, vândută cu 860.000 de lire sterline la o licitație
Fanatik.ro
Din ce trăiește, de fapt, Alina Bica în Italia. Renașterea spectaculoasă a fostei șefe DIICOT, după ce a...
Adevărul
Românii taie din cheltuieli. Mărturii de criză: „Analizez de trei ori înainte să cumpăr”
Playtech
Scutirea de raport în cazul moștenirii. Mulţi pierd procese din cauza acestui act
Digi FM
De ce a murit Marius Keșeri, toboșarul trupei Direcția 5. Impresara lui a rupt tăcerea: „Boala îl schimbase...
Digi Sport
Putea ajunge ”cel mai bogat din România”, dar l-a lovit pe ”al treilea om al lumii” și a urmat ”coșmarul”: ”A...
Pro FM
"Încă n-am murit!" Dolly Parton admite că s-a neglijat după decesul soțului: "Am lăsat baltă multe lucruri"
Film Now
Daniel Craig, de mână cu frumoasa Rachel Weisz, la premiera celui mai nou film din franciza „Knives Out”. „Un...
Adevarul
Strategie controversată a UE. Copiii ar putea să aleagă genul cu care se identifică, indiferent de vârstă...
Newsweek
Casa de Pensii, mesaj pentru 2.500.000 pensionari. Banii sunt transferați. Când intră vineri pensia?
Digi FM
Liz Hurley, strălucire de Hollywood într-o rochie cu decolteu și crăpătură pe picior. Vedeta de 60 de ani...
Digi World
5 descoperiri științifice care merită un premiu Nobel, dar încă nu l-au primit
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
Charlize Theron l-a ignorat pe Johnny Depp, la Săptămâna Modei de la Paris. Imaginile, intens comentate pe...
UTV
Dan Frînculescu, glume acide la adresa Biancăi Drăgușanu, a Oanei Roman și a lui Cătălin Botezatu: „Am...