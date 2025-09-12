Live TV

Data publicării:
goana dupa ambulanta
Ambulanțierii spun că se confruntă des cu astfel de situații, Sursa colaj foto: InfoTrafic Bihor

Vitezomani și inconștienți - așa sunt văzuți șoferii care pornesc în urmărirea ambulanțelor aflate în misiune, în încercarea de a profita de culoarul pe care îl fac celelalte mașini din trafic. Gonesc cu viteză pentru a câștiga câțiva metri, fără să țină cont că își pun în pericol atât viața lor, cât și pe a celorlalți șoferi. Ambulanțierii spun că se confruntă des cu astfel de situații, iar uneori cei care fac asta sunt rude ale victimelor aflate în mașina de intervenție. Și polițiștii trag un semnal de alarmă și spun că riscurile în aceste cazuri sunt majore.

Astfel de scene sunt surprinse aproape zilnic pe șosele din țară. În imagini se vede cum șoferul teribilist urmărește o ambulanță aflată în misiune. În ultimul moment, mașina neagră evită o tragedie, după ce pătrunde pe contrasens în spatele mașinii salvatorilor. Polițiștii l-au identificat pe cel aflat la volanul mașinii. Bărbatul s-a ales cu permisul de conducere suspendat pentru 3 luni și o amendă de 2.000 de lei.

Camelia Roșca, purtător de cuvânt ISU Crișana: În luna august au fost înregistrate, în Bihor, cel puțin două cazuri în care ambulanțele SMURD aflate în deplasare la urgențe medicale au fost urmărite de șoferi imprudenți. Ultimul caz a fost pe 31 august, când un șofer a depășit constant linia continuă, a pus în pericol echipajul medical, pacientul care avea nevoie urgentă de ajutor și chiar propria siguranță.

De multe ori, cei care pornesc în urmărirea ambulanțelor sunt chiar apropiații pacienților.

Francisc Dornauer, ambulanțier: Sunt aparținători mulți care vin în spatele nostru, mai sunt teribiliști care zic că înaintează și ei două-trei mașini, patru. Clar că e un risc major și pentru ei, și pentru noi. Că noi, în situațiile de urgență, mai punem și frână, mai schimbăm direcția dintr-o parte în alta, vedem traficul din față, ei din spate nu văd așa.

Liciniu Venter, manager Serviciul de Ambulanță Județean Bihor: Aparținătorii stresați, agitați doresc și ei să ajungă împreună cu victima la spital, dar, fiind ei în stres, s-ar putea chiar să provoace un accident.

Sorin Ene, expert conducere defensivă: Se creează situații foarte periculoase pentru ceilalți conducători auto, care respectă salvarea, respectă urgența unei salvări și respectă legea. În multe orașe ale țării, cu atât mai mult și în București, conducătorii auto, să știți că, din acest punct de vedere, sunt civilizați.

Poliția Rutieră Bihor va organiza acțiuni pentru a verifica dacă șoferii respectă semnificația mijloacelor de avertizare luminoase și acustice.

reporter/operator: Bogdan Băcilă

Editor : Izabela Zaharia

