Pericolul la care se expun românii care folosesc aragazul pentru a se încălzi. Medic: „Iarna înregistrăm cazuri fatale”

Avariile din sistemele de termoficare lasă adesea zeci de mii de români fără căldură. În București sunt peste 3.500 de blocuri care în continuare nu primesc agent termic. În lipsa unei alternative, tot mai mulți oameni folosesc aragazele pentru încălzire, o soluție extrem de periculoasă.

Pentru mulți români, încălzirea la aragazul din bucătărie rămâne o variantă, în ciuda pericolului extrem de mare de intoxicație sau chiar moarte.

„Monoxidul de carbon e un gaz extrem de pervers, pentru că nu-l putem detecta cu simțurile noastre, nu are miros. Odată ce ne-am expus la monoxid de carbon, capacitatea organismului de a se oxigena scade foarte mult, putând vorbi de o asifixiere a organismului”, spune Radu Țincu, medic primar ATI Toxicologie.

Risc de intoxicație cu monoxid de carbon

Nu trebuie să țineți aragazul pornit fără ventilație sau geam deschis ore întregi ca să devină periculos. Într-o bucătărie mică, riscul de intoxicație sau chiar de deces poate apărea în mai puțin de o oră. Monoxidul de carbon poate ucide, iar simptomele inițiale nu sunt percepute mereu ca un semnal de alarmă.

Primul simptom al intoxicației este o ușoară stare de somnolență sau de amețeală.

„Să folosim aragazul doar pentru ceea ce el a fost dimensionat, adică să producem mâncare cu el. Și instalația de gaz care trebuie să aibă verificările să funcționeze în mod corect. Nu în ultimul rând, sub nicio formă să nu blocăm cele două orificii pe care le avem în fiecare bucătărie - orificiu de aer proaspăt și orificiu de aer uzat” explică Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.

„În medie avem undeva la 60 - 70 pacienți în special în perioada de iarnă, în lunile octombrie -martie, dar trebuie să vă spun că înregistrăm și cazuri fatale. Pacienti care nu mai pot fi salvați, fie ajung prea târziu la spital, fie dezvoltă sechele neurologice importante, unele incompatibile cu viața”, a avertizat medicul Radu Țincu.

Peste o treime dintre blocurile din București racordate la sistemul de termoficare nu au căldură în acest moment.

