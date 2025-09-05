Live TV

Pericolul trotinetelor electrice în trafic: „Prind viteză mare în timp foarte scurt, iar frânele în aceste situații sunt ineficiente”

tanar la ghidonul unei trotinete electrice
Credit foto: Guliver/Getty Images

Tot mai multe accidente în care sunt implicate trotinetele electrice au loc pe străzi. Un copil de 13 ani, din Sibiu, se află în comă la spital în urma unui accident cu trotineta. Băiatul a căzut și s-a lovit cu capul de asfalt. În urmă cu câteva zile, o femeie din București a murit după ce a fost spulberată pe trecerea de pietoni de un tânăr pe trotinetă. Trotinetele prind viteză mare într-un timp foarte scurt, iar frânele în aceste situații sunt ineficiente, atrage atenția Sorin Ene, trainer de drift. Acesta este și motivul pentru care se petrec atât de multe accidente, iar faptul că puțini sunt cei care poartă cască de protecție poate duce la tragedii.

 

Grav este nu numai faptul că tot mai mulți copii înfruntă traficul pe trotinete electrice, ci și că părinți circulă alături de copiii lor pe trotinete, fapt ce crește riscul de accidente.

„Este un fenomen despre care se tot vorbește, vorbim și vom mai vorbi. Țineți cont de ceea ce vă spun, cu o părere de rău spun asta, pentru că ceea ce se întâmplă este foarte grav. Dar să știți că mai grav, eu am văzut părinți cu copii pe trotinete. Foarte mare atenție și sunt convins că mulți dintre telespectatorii noștri au văzut acest aspect. Avem două aspecte foarte importante aici: cadru legislativ care este conturat, cu toate că mai trebuie completat, dar avem un cadru legislativ care, din păcate și din nefericire, nu este respectat și nu este respectat aproape deloc din punct de vedere siguranță, că nu se poartă cască și, în al 2-lea rând, dinamica unei trotinete, modul cum funcționează trotineta,” precizează Sorin Ene.

În momentul în care ai pierdut control unei trotinete este foarte greu să-l mai restabilești, chiar și la viteză mică, avertizează specialistul.

„Trebuie să știm faptul că trotineta da, este mișcată de un motor electric care prinde foarte repede viteză. Da, chiar dacă nu o viteză foarte mare, vorbim de cei 25km/h, însă avem și trotinete care pot circula cu peste 70, 80 sau 100km/h. Deci trebuie să știm cum funcționează un motor electriac al unei trotinete. În primul rând că el ia viteză foarte repede, o viteză foarte mare într-un timp foarte scurt. Însă frânele în aceste situații sunt ineficiente, tocmai de aceea se întâmplă aceste accidente. Totul se întâmplă foarte repede, cel care manevrează trotineta nu are timp de reacție. Avem atenție distributivă, mulți folosesc sisteme de poziționat telefonul pe ghidonul trotinetei. În momentul în care ai pierdut control unei trotinete este foarte greu să-l mai restabilești, chiar și la viteză mică,” explică Sorin Ene.

Lipsa echipamentului de protecție poate avea urmări grave.

„Impactul cu pământul este foarte periculos. Dacă nu purtăm cască și, foarte mare atenție, nu să purtăm cască de protecție în cap, cea mai ieftină sau doar de dragul de a nu lua amendă. Nu, o cască de calitate, care să fie foarte bine strânsă pe cap, echipament de protecție și așa mai departe. Din păcate, aceste lucruri nu le vedem în jurul nostru. Noaptea ne întâlnim cu trotinetiști care nu numai că nu au vestă reflectorizantă, sunt îmbrăcați negru, nu au mijloace de semnalizare, nu au far, nu au stop. Într-adevăr, sunt și cei care respectă legea, însă sunt foarte puțini,” atrage atenția specialistul.

 

Editor : A.P.

De nicăieri: a aflat că moștenește aproape un miliard de euro, de la un bărbat pe care nu l-a văzut niciodată!
