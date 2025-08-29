Live TV

Peste 1,5 milioane de bucureșteni sunt expuși la zgomot peste limitele legale. Ce măsuri a adoptat Primăria Capitalei

Data publicării:
mașini în Trafic în București.
Trafic în București. Foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
Ce măsuri a adoptat Consiliul General

Peste 1,5 milioane de bucureșteni sunt expuși, în decursul unei zile normale, la un nivel de zgomot care depășește limitele legale, iar în Capitală nu există niciun parc care să poată fi catalogat drept „zonă liniștită”. Acestea sunt concluziile care stau la baza proiectului prin care autoritățile bucureștene vor să limiteze poluarea fonică, adoptat de consilierii generali ai Capitalei în ședința de vineri, 29 august. 

Consiliul General al Municipiului București a adoptat în ședința de vineri, 29 august, un proiect prin care vrea să adopte „măsuri esențiale pentru reducerea nivelului de zgomot” din București.

Dintr-un raport al Direcției de Mediu reiese că 1.890.691 de locuitori ai Bucureștiului „sunt expuși la niveluri de zgomot ce depășesc valorile-limită” pe timpul nopții. 

Pe durata unei zile normale, 1.769.589 de locuitori ai Bucureștiului sunt expuși la zgomot peste valorile limită, menționează același raport.

Direcția de Mediu susține că niveluri ridicate de zgomot sunt generate din cauza drumurilor de viteză și capacitate. 

La viteze scăzute, principalele surse de zgomot sunt „schimbarea vitezelor, oprirea și pornirea de pe străzile aglomerate”. În plus, pe timpul nopții, „vehiculele ating deseori viteze mai mari și există o tendință de creștere a traficului”.

În general, potrivit Direcției de Mediu, nivelul ridicat de zgomot este generat de „încălcarea legislației privind circulația pe drumurile publice, a celei privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice precum și a normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației și a celor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice”. 

Același raport mai menționează că în București nici măcar parcurile nu pot fi considerate „zone liniștite” în totalitate, ci doar anumite porțiuni din parcurile Văcărești, Tineretului și Carol I.

Ce măsuri a adoptat Consiliul General

În ședința de vineri, consilierii generali au adoptat proiectul care are scopul de a introduce mai multe măsuri pentru a reduce nivelul de zgomot din București.

Este vorba, în principal, de monitorizarea zgomotului în spațiul public, dar și despre măsuri precum montarea de asfalt silențios, reducerea vitezei de circulație pe anumite tronsoane din Capitală sau extinderea zonelor rezidențiale cu limită de viteză de 30 de kilometri/oră.

Monitorizarea, în special în zonele parcurilor, ar urma să fie făcută prin 28 de stații fixe care vor avea și camere video pentru trafic și alte două stații mobile. Stațiile mobile vor fi folosite pentru măsurarea zgomotului generat de concerte, dar și de barurile sau restaurantele din apropierea parcurilor.

În același timp, vor exista „zone pilot”, în special în zonele Parcul Cișmigiu - Bd. Regina Elisabeta, Parcul Herăstrău - Bd. Regele Mihai I, Parcul Tineretului - Bd. Tineretului. 

În zonele pilot se vor aplica următoarele măsuri:

  • Reducerea limitei de viteză la 50km/oră (acolo unde limita depășește această valoare)
  • Instituirea de zone cu viteză limitată la 30km/oră în perimetrele rezidențiale;
  • Utilizarea asfaltului fonoabsorbant;
  • „Instalarea de panouri radar cu afișaj dinamic pe străzile unde au fost reduse limitele de viteză” pentru a-i încuraja pe șoferi să se conformeze la noile limite; 

Primăria Capitalei ar mai urma să adune date legate de nivelul traficului, până la finalul lui 2026, prin care să creeze o nouă bază de date pentru a îmbunătăți hărțile strategice de zgomot.

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan
1
Bolojan, despre pensiile magistraţilor: „Dacă pachetul va cădea la CCR, e greu de...
guvern
2
Cât va costa rovinieta de la 1 septembrie. Guvernul a aprobat noile tarife. Se scumpesc...
livrator politist
3
„Eu sunt Poliția”: Marian Godină și-a prezentat colegul care a apărat un livrator străin...
livratorul asiatic agresat in bucuresti
4
Cine e tânărul care l-a atacat pe livratorul asiatic, în București. Modul în care...
asia
5
Reacția lui Godină după ce un tânăr s-a filmat lovind cu pumnul un livrator asiatic de...
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au reacționat imediat și au spus totul
Digi Sport
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au reacționat imediat și au spus totul
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
profimedia-0367085136 (2)
Ambasadorul rus la București, convocat la MAE, după atacurile Rusiei...
amara
Pericol de explozie într-un oraș din Ialomița. Muncitorii care făceau...
FED CRIMA OTOPENI 290825 R12_01968
Negociatori și trupe speciale la Otopeni. Bărbat baricadat în casă de...
laurentiu nistor
Președintele CJ Hunedoara vrea să scoată persoanele cu dizabilități...
Ultimele știri
Guvernul, pentru unii mumă, pentru alții ciumă. Ordonanță de urgență care scutește anumite companii de impozitul pe cifra de afaceri
Situație „extrem de îngrijorătoare” la Pokrovsk, avertizează Zelenski: Rusia a mobilizat până la 100.000 de soldați
Turcia anunță ruperea completă a tuturor legăturilor cu Israelul. Și-a închis și spațiul aerian pentru avioanele israeliene
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
care a intervenit la incidentul în care un livrator asiatic
Cum a decis să intervină polițistul în atacul rasist din București asupra unui livrator străin. „Oricine ar trebui să acționeze la fel”
politist dirijeaza trafic
Primarul Capitalei anunţă măsuri pentru fluidizarea traficului pentru începerea şcolii: „Toate echipajele Poliţiei Locale, mobilizate”
incendiu in bucuresti
Incendiu în zona centrală din București, la fostul restaurant Mărul de Aur. A fost emis mesaj RO-Alert
barbat arestat
Bărbatul care a atacat trei tinere într-un tramvai din Capitală a fost reținut. Victimele au vârste cuprinse între 16 și 20 de ani
cutit in mana unui barbat
Atac cu cuțitul în Sectorul 1 al Capitalei: o persoană a fost dusă la spital. Polițiștii îl caută pe agresor
Partenerii noștri
Pe Roz
Heidi Klum, eclipsată de fiica sa pe covorul roșu la Veneția. Leni a furat atenția tuturor într-o rochie...
Cancan
Cum a fost recompensat Andrei Jianu, polițistul care l-a imobilizat pe bărbatul care a lovit un livrator...
Fanatik.ro
Ce se întâmplă dacă Georgina Rodriguez și Cristiano Ronaldo divorțează. Cu ce se alege soția fotbalistului
editiadedimineata.ro
Începe cel mai mare show aerian din România
Fanatik.ro
Un politician român cere să fie judecat de un robot Chat GPT AI. Bărbatul a comis o crimă pasională și a fost...
Adevărul
Ecaterina Varga, nobila maghiară care i-a cucerit pe moți. „Erau în stare să-și jertfească viața pentru...
Playtech
Mihaela Rădulescu, abandonată de prieteni și familie! A răbufnit, la 40 de zile de la moartea lui Felix...
Digi FM
Andi Moisescu, reacție neașteptată după ce s-a spus că ar fi divorțat de Olivia Steer. Ce a dezvăluit despre...
Digi Sport
Cum au numit-o sârbii pe FCSB, după ce au aflat că românii vor juca la Belgrad cu Steaua Roșie
Pro FM
"Miss Perfecțiune". Ștefania, apariție răvășitoare în vacanța pe barcă, în costum de baie roșu. Senzualitatea...
Film Now
Actor cu experiență, comentariu tăios despre Jennifer Lopez. Fostul coleg de platou al actriței nu a...
Adevarul
All inclusive cu scandal fratricid în Bulgaria. Cum au ajuns românii să nu se mai suporte între ei: „Urăsc...
Newsweek
Ministrul Muncii a promis că va crește, azi, 1.500.000 pensii. Cum au fost păcăliți pensionarii
Digi FM
Sanda Ladoși, mândră că fiul ei de 18 ani a fost admis la o facultate grea: "Toată viața are de învățat. Mi-a...
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă bei sub 1,5 litri de apă zilnic. Ce au descoperit cercetătorii legat de...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Momentul când Anne Hathaway cade pe scări în timpul filmărilor pentru „Devil Wears Prada”. Tocul pantofilor...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie