Peste 3,5 milioane de copii au primit alocații în noiembrie. Suma totală se apropie de 1,19 miliarde de lei

Valoarea totală a alocațiilor de stat pentru copii achitate în luna noiembrie 2025 s-a ridicat la aproape 1,19 miliarde de lei, potrivit datelor centralizate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS). Suma medie plătită pentru fiecare beneficiar a fost de 335,32 lei.

În perioada analizată, de acest sprijin financiar au beneficiat 3.548.772 de copii la nivel național. Cei mai mulți beneficiari au fost înregistrați în București, cu 363.313 copii, urmat de județele Iași (201.021), Suceava (136.643), Cluj (124.311), Constanța (123.117), Bacău (119.921) și Timiș (117.915).

La polul opus, cele mai puține alocații au fost acordate în județele Tulcea, unde au fost înregistrați 31.755 de beneficiari, Caraș-Severin (36.662), Covasna (36.749) și Mehedinți (36.766).

În ceea ce privește valoarea medie a alocației plătite, cele mai mari sume s-au înregistrat în județele Caraș-Severin, cu o medie de 343,33 lei per beneficiar, Botoșani (342,15 lei) și Sălaj (340,09 lei).

Alocația de stat pentru copii are caracter universal și este acordată tuturor copiilor cu vârsta de până la 18 ani. De asemenea, beneficiază de acest sprijin și tinerii care au împlinit 18 ani, dar urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, până la finalizarea studiilor.

