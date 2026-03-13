Peste 7.000 de români s-au înscris să devină funcționari europeni. MAE organizează sesiuni gratuite de pregătire

Peste 7.400 de români s-au înscris pentru concursul de intrare în rândul funcţionarilor europeni, ceea ce plasează ţara noastră pe locul al şaptelea în Uniunea Europeană ca număr total de candidaţi, a anunţat vineri ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu.

„Având în vedere interesul crescut al absolvenţilor români, am decis să-i sprijinim cu sesiuni de pregătire pentru a contribui concret la promovarea unei reprezentări sporite a cetăţenilor români în cadrul instituţiilor europene. Pentru acest obiectiv care poate creşte profilul european al României, Ministerul Afacerilor Externe şi Institutul European din România facilitează pregătirea candidaţilor români în perspectiva concursului EPSO - Administratori (AD5) şi vor organiza o serie de sesiuni online, gratuite”, a scris Oana Ţoiu, pe Facebook.

Cei care şi-au depus candidatura pentru competiţia EPSO şi care sunt interesaţi să participe la această pregătire pot completa un chestionar până la data de 17 aprilie, care poate fi accesat pe https://forms.gle/Q5aQ1sRi2kxgkj4f7.

