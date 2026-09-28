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Peste 700 de blocuri din Capitală rămân fără apă caldă. Termoenergetica anunţă ce sectoare sunt afectate

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robinet cu apa
Foto: Getty Images
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Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) S.A. anunţă că, începând de luni, vor fi executate lucrări de modernizare la reţeaua termică primară din sectoarele 4 şi 5 ale Capitalei. În această perioadă, „e necesară sistarea temporară a furnizării apei calde pentru aproximativ 743 de blocuri”, arată aceeaşi sursă.

În Sectorul 5, lucrările se vor desfăşura pe Strada Nuţu Ion, la intersecţia cu Drumul Taberii, la conducta primară de termoficare cu diametrul de 600 mm, şi se încadrează în Lotul 3, Obiectivul 13 al proiectului POIM, anunță Termoenergetica.

Zonele afectate de aceste lucrări vor fi Strada Mihail Sebastian, Calea Ferentari, Calea Rahovei, Strada Petre Ispirescu, Strada Dumbrava Nouă, Şoseaua Alexandriei şi străzile adiacente.

„Intervenţia constă în reîntregirea conductelor modernizate, respectiv realizarea conexiunilor necesare pentru punerea în funcţiune a tronsonului de reţea reabilitat”, precizează CMTEB.

Sursa citată menţionează că lucrările propriu-zise vor fi făcute în intervalul 28 – 30 septembrie 2026, conform programului solicitat de constructor.

„Ulterior, încărcarea reţelei şi reluarea furnizării apei calde se vor realiza etapizat, urmând ca alimentarea cu apă caldă să fie restabilită integral până la data de 3 octombrie 2026. Pentru executarea lucrărilor este necesară sistarea temporară a furnizării apei calde de consum către 48 de puncte termice, care alimentează aproximativ 743 de blocuri”, arată aceeaşi sursă.

În Sectorul 4, lucrările vizează conducta primară de termoficare cu diametrul de 1100 mm din zona delimitată de Strada Luică, Bulevardul Turnu Măgurele, Bulevardul Constantin Brâncoveanu, Şoseaua Berceni, Şoseaua Olteniţei, Calea Şerban Vodă, Şoseaua Giurgiului, Strada Niţu Vasile, Strada Emil Racoviţă şi Bulevardul Alexandru Obregia, şi se încadrează în Lotul 4, Obiectivele 17, 19 şi 21 ale proiectului POIM.

„Intervenţia constă în montarea de conducte noi, preizolate, şi îmbinarea acestora cu reţeaua existentă, montarea suporţilor şi a elementelor de fixare ale conductei, echiparea căminelor de reţea cu vane şi compensatori, precum şi realizarea legăturilor către punctele termice din zonă. Pentru executarea lucrărilor este necesară sistarea temporară a furnizării apei calde de consum către 72 de puncte termice şi 2 module termice, care alimentează aproximativ 1.100 de blocuri, în intervalul 28.09.2026 – 09.10.2026”, menţionează aceeaşi sursă, potrivit News.ro.

Dispeceratele Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti şi echipele de intervenţie vor monitoriza permanent desfăşurarea lucrărilor şi procesul de reluare a furnizării apei calde. Pentru informaţii suplimentare, clienţii Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti pot apela numărul 031.9442, unde sunt disponibile mesaje preînregistrate privind starea sistemului, sau numărul gratuit 0800.820.002. Informaţii actualizate sunt disponibile şi prin aplicaţia Termoalert.

Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti mulţumeşte consumatorilor pentru înţelegere şi îşi cere scuze pentru disconfortul temporar generat de aceste lucrări, necesare pentru modernizarea şi creşterea siguranţei în exploatare a reţelei de termoficare a Capitalei, se mai arată în comunicatul CMTEB.

Editor : C.L.B.

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