Video Peștele s-a scumpit cu aproape 8% în februarie 2026, înainte de sărbătorile Pascale. Cât ajunge pe masa românilor

Cerere mare de pește de Buna Vestire, pe litoral

Peștele și conservele din pește au fost mai scumpe cu 7,8% în februarie 2026 față de aceeași lună a anului trecut, potrivit INS, în condițiile în care consumul mediu lunar de pește și produse din pește rămâne sub un kilogram pe persoană în România.

Datele arată că scumpirile au fost ușor diferite în funcție de categorie. Astfel, peștele proaspăt a înregistrat o creștere de 8,04% comparativ cu februarie 2025, în timp ce conservele și alte produse din pește au fost mai scumpe cu 7,41%.

Statisticile INS arată și evoluția consumului de pește în cursul anului trecut. În primul trimestru din 2025, consumul mediu lunar de pește, produse din pește și conserve a fost de 0,797 kilograme pe persoană.

Acesta a crescut la 0,825 kilograme în trimestrul al doilea, pentru ca ulterior să scadă ușor, la 0,815 kilograme în trimestrul al treilea.

Datele privind prețurile și consumul de pește sunt publicate în contextul în care creștinii ortodocși sărbătoresc, pe 25 martie, Buna Vestire, zi din Postul Mare în care este permis consumul de pește. Următoarea dezlegare la pește va avea loc de Florii.

De Buna Vestire, în tavernele de la malul mării au început pregătirile pentru un număr mare de clienți, restaurantele așteptând sute de persoane.

Ciorba de pește se află printre cele mai cerute preparate, alături de scrumbia la grătar și hamsia prăjită, care completează preferințele clienților.

Mulți oameni au mers încă de dimineață la piață pentru a cumpăra pește pe care să îl gătească acasă, însă sunt și numeroși clienți care aleg să mănânce în restaurantele de pe litoral.

Bucătarii au pregătit deja meniuri variate, precum ciorbă din mai multe specii de pește, precum crap, stavrit, chefal, calcan sau sardină, platouri cu pălămidă afumată și marinată sau zacuscă de pește. Printre preparatele preferate se numără și scoicile trase la tigaie cu legume și verdețuri.

În ceea ce privește prețurile, o porție de ciorbă costă aproximativ 33 de lei, 250 de grame de stavrit ajung la 44 de lei, iar hamsia la 43 de lei.

Top Citite
dacian ciolos la parlament
1
Nicuşor Dan îl propune pe Dacian Cioloş pentru o funcţie importantă la nivel...
botgros
2
Dirijorul Nicolae Botgros și-a dat demisia din funcția de deputat în Parlamentul...
oameni cu o umbrela pe strada in bucurești
3
ANM anunță schimbări bruște de temperatură și ploi în următoarele două săptămâni...
Aur
4
Pentru prima dată, după aproape 25 de ani, Rusia își vinde aurul pentru a acoperi...
Vila din Dubai a influencerului Sam Gowland. Foto Instagram
5
Prețurile caselor de lux din Dubai scad vertiginos. Vile scoase la vânzare cu 25% mai...
Te-ar putea interesa și:
cartofi noi
Au apărut primii cartofi noi românești în piețe și supermarketuri. Prețul e cu 40% mai mare decât anul trecut. Cât costă kilogramul
steag grecia
Grecia alocă sute de milioane de euro pentru a reduce impactul crizei combustibilului. Parte din bani, din zona jocurilor de noroc
Qatar
Gazele se scumpesc brusc în Europa după atacul asupra celui mai mare complex de GNL din lume situat în Qatar
Fuel Prices Rise Due To Iran Conflict - Palermo
Italia reduce accizele la carburanți pentru a limita scumpirile. Giorgia Meloni: „Combatem specula”
Iranian oil production on economic graph. Oil industry with iran flag on financial graph
Cum a devenit conflictul din Iran un război economic global. Axios: „Când SUA strănută, omenirea face gripă”
Recomandările redacţiei
ID310051_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nouă versiune a OUG pentru reducerea prețului combustibililor...
steag iran - dărâmături - 4 martie 2026
Cererile Iranului la eventuale negocieri: Închiderea bazelor SUA din...
protest siguranta femeilor femicid
„Legea femicidului” a fost adoptată de Parlament: pedepse cu ani...
image_1774429645516
O dronă provenită din spațiul aerian al Rusiei a lovit coșul de fum...
Ultimele știri
Primăria Capitalei vrea să elimine facilitățile pentru jurnaliști de la 1 mai. Ciprian Ciucu: „Ca primar, și eu îmi plătesc parcarea”
Distribuitorii de carburanți avertizează Guvernul: plafonarea adaosului la 50% poate bloca piața și nu scade prețurile la pompă
Ungaria anunță că va bloca livrările de gaz în Ucraina. Viktor Orban: „Vom stoca gazul care rămâne la noi”
Citește mai multe
