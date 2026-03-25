Peștele și conservele din pește au fost mai scumpe cu 7,8% în februarie 2026 față de aceeași lună a anului trecut, potrivit INS, în condițiile în care consumul mediu lunar de pește și produse din pește rămâne sub un kilogram pe persoană în România.

Datele arată că scumpirile au fost ușor diferite în funcție de categorie. Astfel, peștele proaspăt a înregistrat o creștere de 8,04% comparativ cu februarie 2025, în timp ce conservele și alte produse din pește au fost mai scumpe cu 7,41%.

Statisticile INS arată și evoluția consumului de pește în cursul anului trecut. În primul trimestru din 2025, consumul mediu lunar de pește, produse din pește și conserve a fost de 0,797 kilograme pe persoană.

Acesta a crescut la 0,825 kilograme în trimestrul al doilea, pentru ca ulterior să scadă ușor, la 0,815 kilograme în trimestrul al treilea.

Datele privind prețurile și consumul de pește sunt publicate în contextul în care creștinii ortodocși sărbătoresc, pe 25 martie, Buna Vestire, zi din Postul Mare în care este permis consumul de pește. Următoarea dezlegare la pește va avea loc de Florii.

Cerere mare de pește de Buna Vestire, pe litoral

De Buna Vestire, în tavernele de la malul mării au început pregătirile pentru un număr mare de clienți, restaurantele așteptând sute de persoane.

Ciorba de pește se află printre cele mai cerute preparate, alături de scrumbia la grătar și hamsia prăjită, care completează preferințele clienților.

Mulți oameni au mers încă de dimineață la piață pentru a cumpăra pește pe care să îl gătească acasă, însă sunt și numeroși clienți care aleg să mănânce în restaurantele de pe litoral.

Bucătarii au pregătit deja meniuri variate, precum ciorbă din mai multe specii de pește, precum crap, stavrit, chefal, calcan sau sardină, platouri cu pălămidă afumată și marinată sau zacuscă de pește. Printre preparatele preferate se numără și scoicile trase la tigaie cu legume și verdețuri.

În ceea ce privește prețurile, o porție de ciorbă costă aproximativ 33 de lei, 250 de grame de stavrit ajung la 44 de lei, iar hamsia la 43 de lei.

