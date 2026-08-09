Piroman reţinut de poliţişti, după ce incendiat mai multe locaţii din București

Un bărbat în vârstă de 39 de ani a fost reţinut de poliţişti, fiind suspectat că a provocat incendii în mai multe locaţii din zona Bulevardului Iuliu Maniu, respectiv în spatele unui supermarket, la o pubelă şi la o motocicletă.

Conform unui comunicat al Poliţiei Capitalei remis duminică, Secţia 22 a fost sesizată vineri prin numărul de urgenţă 112, cu privire la producerea mai multor incendii în zona Bulevardului Iuliu Maniu şi pe o stradă din proximitate.

Unul dintre incendii a izbucnit în zona din spatele unui magazin, fiind afectate mai multe cărucioare de marfă, iar focul s-a extins la izolaţia unui bloc. La faţa locului au intervenit echipaje din cadrul ISU, care au procedat la lichidarea incendiului.

Conform unor surse din anchetă este vorba de un supermarket Mega Image, care nu a fost afectat de foc.

Un alt incendiu a fost sesizat la o motocicletă parcată în aceeaşi zonă, care a fost stins de echipajele ISU, nefiind afectate alte bunuri.

De asemenea, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la izbucnirea unui incendiu la o pubelă pentru deşeuri. Incendiul a fost lichidat rapid, fiind afectate câteva materiale cartonate.

Din verificările efectuate s-a stabilit faptul că un bărbat de 39 de ani ar fi autorul incendiilor, el fiind reţinut pentru 24 de ore.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere.

Editor : A.P.