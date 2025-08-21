Live TV

Pîslaru: Autoritățile din Neamț și Suceava pot accesa fonduri europene pentru reconstrucția zonelor distruse de inundații

Inundații devastatoare în Suceava. Foto. ISU Suceava
Ministrul Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat joi că autorităţile locale din Neamţ şi Suceava vor putea accesa 15 milioane de euro din fonduri europene pentru refacerea infrastructurii afectate de recentele inundaţii.

Acest lucru devine posibil prin activarea mecanismului european RESTORE, creat special pentru cazurile de dezastre naturale majore.

„Azi dimineaţă la ora 10:00 a avut loc reuniunea Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Nord-Est 2021 - 2027, la care am participat alături de preşedintele CJ Suceava, Gheorghe Şoldan, preşedintele CJ Neamţ, Daniel Harpa, alte autorităţi locale, mediul de afaceri, mediul academic, precum şi preşedintele Agenţiei de Dezvoltare Regională, Vasile Asandei. Am aprobat Prioritatea 10, care se numeşte 'O regiune alături de cetăţeni - RESTORE'. Practic am reuşit să transformăm în implementare acea discuţie legată de activitatea mecanismului RESTORE. Este o premieră - aş îndrăzni să spun - europeană. În sensul că în trei săptămâni să putem avea această modificare”, a spus ministrul, în conferinţa de presă susţinută la Palatul Victoria, la finalul şedinţei de Guvern, potrivit Agerpres. 

Dragoş Pîslaru a afirmat că finanţarea de 15 milioane de euro necesită doar 2% cofinanţare locală.

„Mâine modificarea va fi finalizată în sistemul informatic european legat de fondurile europene de coeziune. Practic, de mâine cheltuiala devine eligibilă pentru o sumă alocată de 15 milioane de euro, destinată refacerii infrastructurii drumurilor, podeţelor, podurilor, toate lucrurile care sunt în acest moment afectate dramatic, ca urmare a inundaţiilor. (...) În acest moment, lucrurile sunt în mâna autorităţilor locale, pentru pregătirea studiilor de fezabilitate, pentru a trece imediat la reconstrucţie, aşa cum este nevoie”, a precizat el.

Ministrul a reamintit că Guvernul a aprobat iniţial acordarea unor ajutoare de urgenţă de 15.000 - 30.000 de lei pentru familiile afectate de inundaţii. Ulterior a fost adoptat un nou pachet de susţinere, prin care este acoperită până la 90% din valoarea pagubei, pentru repararea, reabilitarea sau reconstrucţia locuinţelor.

Pe 2 august, Dragoş Pîslaru a anunţat că va activa mecanismul european RESTORE, în contextul inundaţiilor din Suceava şi Neamţ.

„În calitate de ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, voi activa mecanismul european RESTORE, creat special pentru cazurile de dezastre naturale majore (inundaţii, incendii sau furtuni). Este pentru prima dată când acest instrument va fi folosit în România şi el ne va permite să relocăm rapid milioane de euro din banii europeni către zonele afectate pentru a sprijini refacerea infrastructurii, a locuinţelor şi a micilor antreprenori din zonă”, preciza atunci Dragoş Pîslaru.

