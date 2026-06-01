Plan Roșu de Intervenție: accident auto pe DN1, cu patru mașini și 15 persoane implicate, la ieșirea din Avrig

Autorităţile din judeţul Sibiu au activat, luni, Planul Roşu de Intervenţie, după un accident rutier în care au fost implicate 15 persoane. Evenimentul a avut loc pe DN 1, la ieşirea din Avrig spre Bradu.

„ISU Sibiu intervine de urgenţă pe DN 1 la ieşirea din Avrig spre Bradu la un accident rutier. La faţa locului sunt mobilizate două echipaje SMURD dintre care unul cu medic, o ambulanţă SAJ, o autospecială de stingere şi una de primă intervenţie”, a transmis, luni, ISU Sibiu.

Din primele informaţii în accident sunt implicate 4 maşini şi mai multe persoane.

„În aceste momente forţele au ajuns la faţa locului şi se efectuează evaluarea medicală a persoanelor implicate”, au precizat pompierii.

În urma primei evaluări de la faţa locului, a-a constatat ca sunt implicate în accident 15 persoane.

„La nivelul judeţului sibiu se activează Planul Roşu de Intervenţie. Forţele de la faţa locului sunt suplimentate cu încă o ambulanţă SMURD şi o autospecială de transport personal şi victime multiple”, a precizat ISU Sibiu.

IPJ Sibiu anunţă că traficul în zonă este complet blocat.

Un accident similar a avut loc, sâmbătă, în aproximativ aceeaşi zonă, 10 persoane fiind implicate, dar 7 au refuzat transportul la spital.

