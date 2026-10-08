Plan Roşu de Intervenţie, activat în judeţul Vâlcea, după un accident rutier în care au fost implicate un microbuz şi un autoturism

Autorităţile au activat, joi, Planul Roşu de Intervenţie în judeţul Vâlcea, după un accident rutier în care au fost implicate un microbuz şi un autoturism, precum şi aproximativ zece persoane.

ISU Vâlcea intervine, joi, la un accident rutier produs în localitatea Mateeşti, fiind activat Planul Roşu de Intervenţie.

„Pompierii militari vâlceni au fost solicitaţi, cu puţin timp în urmă, pentru asigurarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor, de descarcerare şi prim ajutor medical la un accident rutier produs în localitatea Mateeşti. S-au deplasat de urgenţă la locul evenimentului rutier forţe din cadrul Detaşamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, Staţiei de Pompieri Grădiştea, Punctului de Lucru Horezu şi Punctului de Lucru Buneşti, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de transport personal şi victime multiple, o ambulanţă SMURD şi 3 ambulanţe SAJ”, a transmis ISU Vâlcea.

În evenimentul rutier au fost implicate un microbuz şi un autoturism, precum şi aproximativ 10 persoane.

La faţa locului se deplasează prim-adjunctul inspectorului-şef.

Editor : Sebastian Eduard