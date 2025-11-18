Planul Roşu de Intervenţie a fost activat marţi,dimineaţă, după un accident în între un autoturism şi un microbuz, în localitatea Veştem, din judeţul Sibiu. În cele două vehicule se aflau 12 persoane.

Conform ISU Sibiu, în localitatea Veştem s-a produs accident rutier între un autoturism şi u microbuz.



„Din informaţiile preliminare, în evenimentul rutier sunt implicate 12 persoane (11 în microbuz si 1 în autoturism). Pentru gestionarea eficientă a evenimentului, s-a activat Planul Roşu de Intervenţie la nivelul judeţului Sibiu”, precizează ISU Sibiu, potrivit News.ro.

Accident la Veștem, în județul Sibiu. Foto ISU Sibiu via News.ro





Au fost alocate la caz un echipaj de stingere, un echipaj de descarcerare, o autospecială pentru transport victime multiple, trei ambulanţe SMURD şi două ambulanţe SAJ.

