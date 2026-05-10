Video Plan Roşu de Intervenţie în Dâmboviţa: zeci de oameni, la spital cu simptome de toxiinfecție alimentară după un eveniment la Oncești

Foto: ISU Dâmbovița

Autorităţile din Dâmboviţa au declanşat azi-noapte Planul Roşu de Intervenţie, după ce mai multe persoane au prezentat simptome de toxiinfecţie alimentară la un eveniment în comuna Onceşti. La finalizarea interveţiei, 30 de persoane au ajuns la spital.

„Au fost evaluate un număr de 25 de persoane, iar după acordarea primului ajutor, 15 adulţi şi 2 copii au fost transportaţi la spital pentru îngrijiri suplimentare”, a transmis ISU Dâmboviţa, la finalizarea intervenţiei.

De asemenea, pompierii precizează că la Unitatea de Primiri Urgenţe din Câmpulung s-au prezentat un numar de 13 persoane, deplasându-se cu mijloace proprii.

„În cursul acestei nopţi, în urma unui apel la numărul unic de urgenţă 112, a fost semnalată o posibilă toxiinfecţie alimentară în localitatea Onceşti, la un salon de evenimente. Având în vedere numărul mare de persoane implicate în eveniment, a fost activat Planul roşu de intervenţie, în vederea optimizării misiunii de răspuns”, a anunţat inițial ISU Dâmboviţa.

La locul intervenţiei au fost direcţionate de urgenţă 11 autospeciale SMURD, o autospecială de transport persoane multiple, 17 autospeciale din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Dâmboviţa, 1 autospecială cu medic tip C şi două autospeciale medicale tip A.

