Mai bine de 100 de angajați din Valea Jiului, printre care zeci de mineri de la Lupeni, au fost disponibilizați și vor primi compensații de 50.000 de lei fiecare. Măsura face parte din planul de decarbonizare asumat de România, care prevede închiderea tuturor minelor din zonă până în 2032.

Valea Jiului este o regiune care a trăit zeci de ani din minerit, iar în jurul exploatărilor s-au construit comunități întregi. Zi de zi, minerii și-au pus echipamentele, și-au verificat lămpile și au coborât în adâncul pământului.

Pentru Ciprian, mineritul a fost pentru mai bine de 28 de ani meseria prin care și-a întreținut familia. Ani la rând, a coborât în subteran fără să știe dacă se va întoarce acasă la fel cum a plecat.

Miner: În subteran este greu doar să te plimbi, dar să și lucrezi. Dacă mai și lucrezi, trebuie să-i mulțumești lui Dumnezeu că mai trăiești, că sănătos n-ai cum.

- Numai sapă și lopată.

Reporter: - Atât? Așa muncesc oamenii?

- Atât, da.

Mina Lupeni ar trebui să își închidă porțile până în 2028.

De la sfârșitul lunii august din acest an, a fost oprită extracția de huilă. Până în 2032, întregul minerit din Valea Jiului ar urma să fie închis.

Valentin Bușe - inginer: Avem o bucată de huilă din stratul 3... aurul negru. Pe care, din păcate, îl dăm laoparte. O să plângem după el.

Pentru închiderea și ecologizarea minelor rămase statul alocă un ajutor de 3,9 miliarde de lei, aprobat de Comisia Europeană. Banii acoperă lucrările de punere în siguranță a subteranului, dar și plățile compensatorii. Doar de la mina Lupeni au fost disponibilizați peste 40 de angajați. Au primit 50.000 de lei compensații.

Miner: Cu asta ne mai putem și noi întreține familia, că restul nu avem cu ce. N-avem ce să facem, aici la noi în Vale nu-i nimic de lucru. Că mă duc la patronul ăla și îmi dă ăla de lucru astăzi și mâine nu îmi mai dă...

Samuel Dioane - director general Complexul Energetic Valea Jiului: Anul viitor o să mai fie un plan de disponibilizare undeva la jumătatea anului și în partea a doua, spre finalul anului, ținând cont că o să urmeze încetarea activității la cele două sucursale, Lonea și Lupeni.

Cei care au rămas muncesc acum la conservarea minei.

Specialiștii spun însă că exploatările miniere ar fi putut continua.

Valentin Bușe - inginer: Cred că 80 de ani ar mai fi rezerve.

Reporter: Ar fi benefic și pentru sistemul energetic, oameni...

- Da, da, numai că trebuie foarte mulți bani și timp.

Școlile, magazinele și serviciile locale resimt, la rândul lor, efectele închiderii exploatărilor din Valea Jiului.

Editor : A.P.