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Planul privind calitatea aerului, în dezbatere publică: maşinile poluante, eliminate progresiv din centrul oraşului

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Trafic București
Foto: Profimedia
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Planul privind calitatea aerului, supus dezbaterii publice, prevede eliminarea progresivă a maşinilor poluante din centrul oraşului, informează Primăria Capitalei.

Propunerea vine în contextul în care nivelul de poluare din Bucureşti este „alarmant”, de patru ori peste valorile maxime, transmite PMB, joi, pe pagina sa de Facebook.

În acest sens, au fost supuse consultării publice Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul Bucureşti (PICA) şi Planul de Menţinere a Calităţii Aerului în Municipiul Bucureşti (PMCA) pentru perioada 2026-2030. Acestea conţin: o analiză a situaţiei existente şi a principalelor surse de poluare, măsurile necesare pentru a reduce efectele poluării, modul de gestionare şi menţinere a calităţii aerului.

Conform PICA, în Bucureşti există două mari surse de poluare: traficul rutier şi încălzirea rezidenţială cu combustibili solizi (lemn şi cărbune). În prezent, 1,3 milioane de maşini din cele 2,8 maşini înregistrate în Bucureşti şi Ilfov sunt „vechi şi poluante”, informează PMB.

Proiectul prevede implementarea zonelor cu nivel scăzut de emisii.

„Vor fi eliminate, progresiv, maşinile poluante din centru, apoi din tot oraşul. Începem de la 1 noiembrie 2027 cu restricţionarea maşinilor Non-Euro şi Euro 1 în zona centrală. Apoi, până în 2030, Euro 2, 3, 4 şi 5”, transmite sursa citată.

O altă măsură propusă prevede înlocuirea treptată a sistemelor de încălzire cu lemn şi cărbune, prin programul „AER 2030 ACASĂ”. Sunt vizate 15.000 de case, dintr-un total de aproape 18.600.

„Prin programul propus de noi, vom oferi finanţare, alături de guvern şi primăriile de sector, pentru a-i ajuta pe oameni să se branşeze la sisteme de încălzire 'curate'”, informează administraţia locală.

Realizatorii studiului susţin şi un transport public nepoluant.

„Asta înseamnă înnoirea parcului auto de transport în comun cu vehicule electrice şi troleibuze cu autonomie, dar şi extinderea benzilor pentru transport public. Măsurile mai includ înnoirea parcului auto, prin programe de finanţare, crearea de trasee pietonale şi pentru biciclete în zona centrală, reabilitarea sistemului de termoficare”, se menţionează în postare.

Propunerile şi întrebările pot fi trimise în scris, la sediul Primăriei, sau pe mail-ul plancalitateaer@pmb.ro, până pe 22 noiembrie pentru PMCA şi 12 decembrie pentru PICA. După ce vor sta în consultare publică, cele două planuri vor fi supuse la vot în Consiliul General.

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Editor : Sebastian Eduard

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