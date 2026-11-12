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Planul Roşu activat în Neamț după ce mai mulți elevi de la un liceu au acuzat stări de rău. 8 copii au fost transportaţi la spital

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ambulanta
Foto: DSU
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Mai mulţi elevi de la Liceul „Vasile Alecsandri” din Săbăoani, colegi de clasă, au acuzat, joi, dureri de cap, usturime în gât şi ameţeli, fiind activat Planul Roşu. 8 copii au fost transportaţi la spital.

ACTUALIZARE Opt elevi de la Liceul "Vasile Alecsandri" din Săbăoani sunt transportaţi la spital, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Neamţ. În total, 12 copii au avut astfel de simptome, fapt pentru care a fost declanşat Planul Roşu de Intervenţie.

Toate persoane din unitatea de învăţământ au fost evacuate, iar cei 12 copii cu simptome au fost evaluaţi medical, la faţa locului.

„Opt copii sunt transportaţi la spital", a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Neamţ, Irina Popa.

La faţa locului au intervenit pompierii cu o autospecială de stingere cu modul pentru descarcerare şi prim ajutor, o ambulanţă SMURD şi o autospecială pentru transport personal şi victime multiple. În sprijinul echipelor medicale alocate la caz a intervenit şi o ambulanţă de la Serviciului de Ambulanţă Judeţean. De asemenea, a fost prealertat şi echipajul Chimic, Radiologic, Radiologic şi Nuclear de la ISU Iaşi. 

Știre inițială „Zece copii au fost preluaţi de echipajele SAJ, SMURD şi ATPVM şi vor fi transportaţi la spital”, a transmis purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Neamţ, Irina Popa, citată de Agerpres.

Potrivit acesteia, a fost activat Planul Roşu după ce mai mulţi elevi din clasa a VI-a, de la Liceul "Vasile Alecsandri" Săbăoani, Corpul C, au acuzat dureri de cap, usturime în gât şi ameţeli.

„La locul evenimentului s-au deplasat echipaje de pompieri cu o autospecială de stingere cu module pentru descarcerare şi prim ajutor, o ambulanţă SMURD, o autospecială de transport personal şi victime multiple. A fost mobilizat şi un echipaj de la SAJ", a menţionat Irina Popa.

Ea a precizat că a fost prealertat şi echipajul CBRN de la ISU Bacău.

Editor : A.P.

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