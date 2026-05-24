Platforma Belvedere de pe Tâmpa, unul dintre cele mai populare puncte turistice din Brașov, a fost închisă din cauza degradării avansate. Autoritățile au restricționat accesul pentru siguranța vizitatorilor și pregătesc lucrări de consolidare. Platforma a fost amenajată în 1905, ca parte a unui restaurant, care a ars în urma unui incendiu.

„Autoritatile locale au restricționat accesul pe această platformă, din cauza pericolului. Bucăți de beton s-au desprins și asta reprezintă un risc pentru turiști”, transmite jurnalistul Digi24, Bianca Venter.

„Cred că ar putea fi modernizată, eu știu, securizată. Nu mi s-a părut, când am fost, că exista foarte multă securitate, mai ales în zona aceea a abruptului”, spune o localnică.

„Era destul de multă lume acolo, era frumos să mai mergi să vezi Brașovul”, povestește cineva.

„E necesar să fie refăcută. Dacă e vorba de o perioadă de timp, nu e cu supărare”, concluzionează altcineva.

Autoritățile locale spun că e necesară intervenția de infrastructură, pentru consolidarea platformei.

„CLSU a decis închiderea acestei platforme și realizarea unei noi platforme din lemn stratificat. Această soluție a fost aleasă în primul rând pentru că e prietenoasă cu mediul, dar și pentru că durata de realizare a noii platforme va fi destul de mică”, transmite purtătorul de cuvânt al Primăriei Brașov, Sorin Toarcea.

Platforma a fost amenajată în 1905, ca parte a unui restaurant, care a ars în urma unui incendiu. Localul nu a mai fost reconstruit și a rămas doar platforma, care în timp a devenit principalul punct de belvedere al orașului.

reporter: Bianca Venter

operator: Dan Dascălu

Editor : Izabela Zaharia