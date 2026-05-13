PMB anunță prelungirea metroului de la Păcii / Preciziei spre Centură, Chiajna și Cartierul Latin. Protocol aprobat de CGMB

Primăria Capitalei anunţă, miercuri, că magistrala de metrou M3, Anghel Saligny - Preciziei, va fi prelungită, în vestul Capitalei, spre Centura Capitalei, Chiajna şi Cartierul Latin. Potrivit sursei citate, municipalitatea Bucureştiului se asociază cu Metrorex, Primăria Sectorului 6 şi Ministerul Transporturilor pentru realizarea lucrărilor. Protocolul a fost aprobat miercuri de consilierii generali, la iniţiativa primarului Sectorului 6, Ciprian Ciucu.

„Prelungirea magistralei de metrou M3 spre Centura Capitalei, Chiajna şi Cartierul Latin! Ne asociem cu Metrorex, Primăria Sectorului 6 şi Ministerul Transporturilor pentru lucrări! Protocolul a fost aprobat azi, la iniţiativa primarului general Ciprian Ciucu, de consilierii generali”, anunţă, miercuri, Primăria Municipiului Bucureşti (PMB).

Potrivit sursei citate, lucrările se vor face pe tronsoare.

Astfel, tronsonul Păcii - Linia de Centură Vest va conecta metroul cu inelul feroviar al Bucureştiului, în zona vestică, va avea 3,7 kilometri şi patru staţii subterane.

Al doilea tronson, Preciziei - Chiajna, va conecta magistrala M3 cu zona Militari Residence din cartierul Chiajna şi cu zona Complex Comercial Militari, va avea 3,3 kilometri şi două staţii supraterane.

Cel de-al treilea tronson, Preciziei - Cartierul Latin (Bragadiru), va conecta metroul cu zona Cartierului Latin, va avea aproximativ 4,36 kilometri şi două staţii supraterane.

„Este un pas esenţial pentru deblocarea traficului din zonă, dar şi reducerea poluări”, arată PMB.

Potrivit sursei citate, Primăria Capitalei va oferi asistenţă tehnică pentru Metrorex şi Primăria Sectorului 6, iar reprezentanţii acestora se vor ocupa „de tot ce înseamnă documentaţie şi studii necesare pentru implementarea proiectului”.

