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PMB începe amenjarea Târgului de Crăciun din Capitală: restricții de circulație în Piața Constituției, de luni seară

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Târg de Crăciun din Piața Constituției, București, Sursa foto Primăria Capitalei
Târg de Crăciun din Piața Constituției, București, Sursa foto Primăria Capitalei
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Primăria Bucureşti anunţă că, începând de luni seară, vor fi instituite restricţii de circulaţie pe unele tronsoane din zona Pieţei Constituţiei din Bucureşti, unde începe amenajarea târgului de Crăciun care se va întinde pe o suprafaţă de 20.000 de metri pătraţi. Municipalitatea anunţă că pentru organziarea evenimentului se vor cheltui cu 5 milioane de lei mai puţin decât în sezoanele trecute.

Luni seară începe organizarea Târgului de Crăciun Bucureşti care se va deschide în Piaţa Constituţiei în 27 noiembrie şi va rămâne deschis timp de o lună, anunţă Primăria Capitalei.

Târgul din zona centrală a Bucureştiului se va întinde pe o suprafaţă de 20.000 de metri pătraţi, urmând a fi montate 133 de căsuţe, un brad înalt de 30 de metri, confecţionat din plasă cu LED-uri, o roată panoramică şi un carusel.

„Târgul de Crăciun de anul acesta va fi la acelaşi nivel de dotări precum cel din anii trecuţi, DAR va costa cu 5.000.000 de lei mai puţin. În plus, vom aduce bani mai mulţi din sponsorizări. Vendorii au fost selectaţi pentru prima dată de o comisie lipsită de ingerinţe politice”, a afirmat primarul general Ciprian Ciucu, citat într-un comunicat al administraţiei locale.

Intrarea va fi gratuită, atât la târg cât şi la căsuţa lui Moş Crăciun, la căsuţa lui.

Din seara zilei de luni, 2 noiembrie, dora 20:00, vor fi restricţii de circulaţie pe banda III adiacentă Pieţei Constituţiei, aferentă bretelelor Parchetului General şi Ministerului Finanţelor.

În perioada 24 noiembrie – 30 decembrie, vor fi restricţii pe segmente ale primei benzi a bulevardului Libertăţii, pe sensul dinspre Calea 13 Septembrie către bulevardul Naţiunile Unite, între Calea 13 Septembrie şi alveola Parchetului General, respectiv între alveola Ministerului Finanţelor şi breteaua către bulevardul Naţiunile Unite.

În perioada 25 noiembrie, ora 20:00 – 2 decembrie, ora 02:00: restricţiile sunt pe prima bandă a Bulevardului Libertăţii, pe sensul dinspre bulevardul Naţiunile Unite către Calea 13 Septembrie.

În perioadele 27–30 noiembrie, 1 decembrie, 4–6 decembrie, 11–13 decembrie şi 18–27 decembrie 2026, între orele 16:00–02:00: pe Bd. Unirii, între bulevardul I.C. Brătianu şi Piaţa Constituţiei, inclusiv cele două bretele adiacente, şi pe Bd. Libertăţii, pe ambele sensuri, între bulevardul Naţiunile Unite şi Calea 13 Septembrie.

Pentru siguranţa pietonilor, în perioada 26 noiembrie – 27 decembrie, în zilele fără restricţii de circulaţie pe bulevardele Unirii şi Libertăţii, vor fi amenajate trei treceri temporare: două pe breteaua de acces către Piaţa Constituţiei dinspre Calea 13 Septembrie, şi una pe breteaua dinspre bulevardul Unirii, pe latura Ministerului Finanţelor.

La ediţia de anul trecut, târgul de Crăciun a atras peste 1,5 milioane de vizitatori.

Editor : B.E.

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