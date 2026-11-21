Primăria Capitalei aminteşte că doar sâmbătă mai poate fi completat chestionarul în care bucureştenii să spună cum vor să arate două dintre bulevardele centrale ale Capitalei - Bălcescu şi Magheru, rezultatele urmând să fie prezentate în 5 decembrie.

„Cum vreţi să arate Bd. Magheru şi Bd. Bălcescu? Mai aveţi timp doar azi, până la miezul nopţii, să completaţi chestionarul public pe care l-am lansat în urmă cu exact o lună, împreună cu Ordinul Arhitecţilor din România. Durează maximum 10 minute. Vrem să aflăm cum vedeţi astăzi zona dintre Piaţa Romană şi Piaţa Universităţii, ce apreciaţi, ce consideraţi valoros, ce probleme aţi identificat şi ce schimbări vă doriţi”, precizează municipalitatea.

Formularul poate fi completat aici

Răspunsurile vor sta la baza temei de proiectare pentru concursul internaţional de soluţii care va desemna cea mai bună propunere de reamenajare a celor două bulevarde, cel mai mare proiect de regenerare urbană din Bucureşti.

Consultarea publică, lansată pe 21 octombrie, a inclus şi patru întâlniri de tip „masă rotundă”, la care au participat reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale, societăţii civile, operatorilor economici, instituţiilor culturale şi administrative din zona vizată.

Pe 5 decembrie, de la ora 11:00, vor fi prezentate rezultatele chestionarului, concluziile întâlnirilor şi principalele direcţii ale temei de proiectare, în cadrul unei dezbateri publice.

Evenimentul va avea loc la ARCUB. Locurile sunt limitate, iar participarea se face pe bază de înscriere.

Primăria Capitalei şi Ordinul Arhitecţilor din România (OAR) au lansat, în urmă cu o lună, prima etapă a unui „amplu proces” de consultare publică privind modul în care bucureştenii îşi doresc să arate zona Bulevardelor Magheru şi Bălcescu. Potrivit reprezentanţilor PMB, zona dintre Universitate şi Piaţa Romană este, în prezent, „mai mult un culoar de tranzit, zgomotos, poluat, neîngrijit”. „Va fi reamenajată şi transformată”", adaugă aceştia. Edilii mai spun că acesta este cel mai mare proiect de regenerare urbană din Bucureşti, iar primarul general Ciprian Ciucu afirmă că doreşte să redea „strălucirea acestei zone centrale”.

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Editor : B.E.