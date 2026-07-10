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PMB trebuie să amenajeze până în decembrie 122 de stații de încărcare pentru autobuze electrice, pentru a nu pierde 52 de milioane de €

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santier depou berceni autobuze electrice
Foto: Facebook / PMB
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Primăria Bucureşti anunţă, vineri, că amenajează 122 de staţii de încărcare pentru autobuzele electrice şi reface platformele de garare. Proiectul, finanţat din fonduri europene, trebuie finalizat până în decembrie.

„Amenajăm 122 de staţii de încărcare pentru autobuzele electrice şi refacem platforma de garare - la depourile Berceni, Bujoreni şi Bucureştii Noi, unde am început lucrările de modernizare”, a transmis, vineri, Primăria Bucureşti.

Astfel, 55 de staţii de încărcare vor fi la Depoul Berceni, 52 la Depoul Bujoreni şi 15 la Depoul Bucureştii Noi.

„Ordinul de începere a lucrărilor a fost dat luna trecută de primarul general Ciprian Ciucu. În primă fază, am demontat reţeaua de catenară a troleibuzelor, am modificat spaţiul unde vom monta staţiile de încărcare, pentru a crea front de lucru”, au precizat oficialii primăriei.

Aceştia explică faptul că muncitorii sparg, dezafectează şi evacuează platformele vechi de zeci de ani, montează stâlpi pentru noua reţea de medie şi joasă tensiune, lucrează la punctele trafo şi la canivourile ce vor alimenta noile staţii de încărcare.

„Lucrările trebuie să fie gata până la finalul anului, altfel, riscăm să pierdem 52,2 milioane de euro. Sunt bani nerambursabili atraşi în 2023, atunci când am achiziţionat 100 de autobuze electrice. Edilul Capitalei a găsit proiectul blocat, dar a reuşit să-l repună pe picioare”, a mai transmis Primăria Bucureşti.

În baza contractului de finanţare, condiţia este să fie amenajată, până în decembrie 2026, infrastructura necesară pentru  operarea acestor vehicule nepoluante.

Vehiculele circulă prin Bucureşti, dar nu toate în acelaşi timp, tocmai pentru că în prezent˘nu există locuri suficiente de încărcare.

Editor : B.E.

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