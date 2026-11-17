Problemele se țin lanț pentru podul hobanat din Arad. La mai puțin de un an de la deschidere, proiectoarele care îl iluminau spectaculos au fost distruse în mare parte. Probleme au fost, de-a lungul ultimelor luni, și la structura podului, iar recent circulația pietonilor a fost închisă, după ce tartanul de pe trotuare s-a desprins.

Podul hobanat peste Mureș din Arad a fost inaugurat în decembrie 2025 și a costat aproximativ 165 de milioane de lei. Acum, la nici măcar un an distanță, construcția spectaculoasă a devenit ținta unor acte de vandalism. Sistemul de iluminat public a fost distrus în mare parte.

„E schimbat, nu mai luminează ca la început”, constată dezamăgită o localnică.

„E o bătaie de joc!”, spune o altă femeie.

„Mă mir că s-a întâmplat, poate noaptea cândva. De când s-a construit, de atunci au început să fie sparte primele. Se adună foarte mulți copii, i-am văzut, și strigă după trecători, mai aruncă cu tot felul de lucruri”, povestește un alt localnic.

Pe pod, sunt instalate camere de supraveghere care monitorizează traficul, însă actele de vandalism au loc, de multe ori, în spatele acestora.

„Sunt prinse pe hobane, deci nu ajungi la ele de jos. Înseamnă că de undeva de sus, de pe pod, spuneam că unii s-au războit cu ele, respectiv le-au spart. Și n-ar fi cea mai mare problemă, să spunem, că le înlocuim, dar ele nu sunt simple proiectoare, sunt legate la un sistem informatic, cu echipamentul corespunzător. Noi din calculator stabileam culorile, intensitatea, frecvența, orele, iar acum umblăm să găsim producătorii și să vedem câte mii sau zeci de mii de euro ne vor costa ca să le înlocuim”, explică primarul municipiului Arad, Călin Bibarț.

Autoritățile spun că și panourile transparente de pe digul spre Mureș au fost vandalizate, iar acum fac cercetări pentru a-i identifica pe indivizi. De câteva săptămâni, podul este închis pentru pietoni, după ce tartanul de pe trotuare s-a desprins.

operator: Cristian Kovacs

Editor : Izabela Zaharia