Un pod prăbușit de pe un drum național a creat haos într-o localitate din Bacău. Șoferii care tranzitau zona sunt nevoiți, de trei săptămâni, să circule prin sat, pe un drum de pământ, iar locuitorii se plâng de praf și aglomerație pe la porțile lor. „N-au făcut nimic două săptămâni. Jale!”, spun revoltați oamenii.

Problemele au apărut în urmă cu trei săptămâni, când podul metalic de pe Drumul Național 12A, care face legătura între Bacău și Miercurea-Ciuc, s-a prăbușit cu un TIR de zeci de tone pe el. Ulterior, toate mașinile au fost redirecționate prin satul din apropiere, pe un drum pietruit și îngust, prin localitatea Ciobănuș. Pentru că nu e loc de două mașini una pe lângă cealaltă, autoritățile au montat un semafor la intrare, iar șoferii se plâng că așteaptă prea mult.

„E nasol! N-au făcut nimic două săptămâni. Jale! Stai și 30 de minute, dacă-l prinzi”, spune revoltat un șofer.

„O jumătate de oră dus, o jumătate de oră întors”, calculează cineva.

„E foarte jenant, pentru autorități și pentru toată lumea”, se plânge un alt localnic.

„Am doi copii, îi iau la 12:00 și la 14:00 (n.red. de la școală). Pierd jumătate de zi numai pe drum”, se plânge altcineva.

„Cei care conduc autoturisme au la dispoziție un drum de pământ de aproximativ 2 kilometri, iar localnicii pot trece pe această punte provizorie de lemn”, transmite jurnalistul Digi24, Ioana Carpen.

„Nu mă gandeam niciodată că o sa se întâmple așa ceva! L-au tot vopsit în fiecare an, după aia 'Nu mai sunt fonduri' și a ruginit”, povestește un localnic din zonă.

„Mi-e teamă! Nu se poate, că sunt bătrână și... Nu cred că-l repară repede”, e de părere o femeie.

„Noi vrem să facem un pod și un drum tehnologic în aval. Am obținut finanțare de la Consiliul Județean de 1.490.000 de lei și am dat ordin de începere, dar a plouat”, a declarat, pentru Digi24, primarul comunei Asău, Emilian Budacă.

„Este în desfășurare o procedură de urgență pentru achiziția lucrărilor de proiectare și execuție a unui pod provizoriu pe DN12A”, spune purtătorul de cuvânt al DRDP Iași, Dan Hațegan.

Până vor fi construite podul și drumul pe lângă apă, în zonă a fost relocată temporar și o ambulanță SMURD, pentru urgențe medicale.

reporter: Ioana Carpen

operator: Bogdan Vlădoiu

Editor : Izabela Zaharia