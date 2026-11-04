Poliția a percheziționat casa influencerului Iulian Demeter, după ce copilul său ar fi comandat o armă din Cehia

Poliţiştii din Dâmboviţa au făcut marți descinderi la locuinţa influencerului Iulian Demeter într-un dosar care vizează infracţiunea de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor. Ancheta a demarat după ce fiul de 11 ani al influencerului a comandat online un pistol pentru care e nevoie de autorizare.

„În cadrul operaţiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, în dimineaţa de 3 noiembrie, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa - Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, sub coordonarea unor procurori din cadrul Parchetelor pe lângă Judecătoriile Târgovişte, Răcari şi Pucioasa, au pus în aplicare 10 mandate de percheziţie domiciliară în judeţul Dâmboviţa. În urma descinderii, au fost descoperite şi ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 7 arme neletale supuse autorizării, cu potenţial letal, dintre care 5 puşti şi 2 pistoale”, au transmis oficialii Poliţiei.

Surse judiciare au precizat pentru News.ro că una dintre descinderi a avut loc la domiciliul influencerului Iulian Demeter.

Ancheta Poliţiei a demarat după ce fiul lui Iulian Demeter, care are 11 ani, a comandat online, din Cehia, un pistol airsoft pentru care este necesar permis de port armă.

Investigaţia se desfăşoară in rem, vizând fapta, nu o persoană anume. Iulian Demeter nu a fost audiat în acest dosar, precizează sursele citate.

În urma verificărilor în dosarele investigate, poliţiştii dâmboviţeni au aplicat două sancţiuni contravenţionale şi au dispus drept măsură complementară anularea dreptului de portarmă.

Editor : B.E.