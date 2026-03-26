Live TV

Poliția britanică redeschide ancheta în cazul lui Andrew Tate. Noi verificări privind acuzațiile de viol și agresiune sexuală

Data publicării:
andrew tate
Foto: Andrew Tate / Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Poliția din Hertfordshire a redeschis ancheta privind acuzațiile de viol și agresiune sexuală formulate împotriva lui Andrew Tate, la o zi după ce autoritatea britanică de supraveghere a forțelor de ordine a anunțat că investighează modul în care au fost gestionate plângerile inițiale, scrie BBC.

Astfel, Hertfordshire Constabulary a anunțat că va relua cercetările privind presupuse infracțiuni de viol și agresiune sexuală raportate în perioada 2014–2015.

Decizia vine la o zi după ce Independent Office for Police Conduct (IOPC) a transmis că analizează modul în care poliția a gestionat plângerile formulate împotriva lui Tate, care neagă toate acuzațiile.

Poliția a declarat pentru BBC că este „hotărâtă să facă ceea ce este corect și să se asigure că acuzațiile de o asemenea gravitate sunt investigate corespunzător, temeinic și complet, indiferent de cât timp a trecut de la producerea lor”.

Instituția a confirmat că a fost luată decizia „de a reinvestiga acuzațiile formulate de femei între 2014 și 2015 privind infracțiuni de viol și agresiune sexuală”.

Reprezentanții poliției au precizat: „În această etapă incipientă ar fi nepotrivit să comentăm mai departe.”

Reacția reclamantelor: „O decizie întârziată”

Cele trei femei care au formulat acuzațiile împotriva lui Tate au declarat că redeschiderea anchetei este „demult așteptată”.

Anunțul poliției vine după ce IOPC a informat că va investiga modul în care forțele de ordine au gestionat plângerile celor trei femei.

Autoritatea de supraveghere a poliției a transmis că un fost detectiv ar putea fi cercetat disciplinar pentru abatere gravă, în legătură cu presupuse eșecuri în investigarea corespunzătoare a cazului, iar doi foști sergenți detectivi sunt investigați pentru presupusă conduită necorespunzătoare.

Reacția apărării lui Andrew Tate

În urma deciziei IOPC, avocatul lui Tate, Andrew Ford, a declarat: „CPS a decis în 2019 și din nou în 2025 să nu ia măsuri suplimentare în acest caz, deoarece nu existau suficiente probe pentru a formula acuzații.”

Cele trei femei, care susțin că Tate a recurs la violență sexuală împotriva lor, și-au dus cazul la Înalta Curte, alături de o a patra femeie. Procesul civil este programat să înceapă în luna iunie a acestui an.

Un purtător de cuvânt al lui Tate a declarat miercuri pentru BBC: „Domnul Tate continuă să nege toate acuzațiile în cei mai fermi termeni. Va coopera pe deplin cu orice procedură legală adecvată, așa cum a făcut în mod constant.”

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

