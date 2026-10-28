Zece persoane, dintre care opt șoferi și doi agenți de pază de la Societatea de Transport București (STB), sunt cercetate de Poliția Capitalei pentru furt de carburant din autobuze.

Poliția Capitalei (Brigada de Poliție pentru Transport Public) a anunțat că a făcut 10 percheziții în București, Ilfov și Giurgiu într-un dosar penal pentru furt.

„Ancheta penală a fost declanșată la data de 27 august 2026, când polițiștii Brigăzii de Poliție pentru Transportul Public au fost sesizați cu privire la furtul unor cantități considerabile de carburant, în dauna unei societăți de transport din Capitală”, potrivit comunicatului oficial.

Informațiile obținute de Digi24.ro arată că este vorba de opt șoferi și doi agenți de pază ai STB, acuzați acum că ar fi furat carburant din autobuzele staționate noaptea în Autobaza Ferentari.

„Astfel, din datele și probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 23 iunie - 30 septembrie 2026, mai mulți conducători auto, salariați ai societății menționate, ar fi sustras, în timpul nopții și în timpul programului de lucru, combustibil din rezervoarele autobuzelor aparținând firmei (...)

De asemenea, la data de 4 august 2026, unul dintre șoferi ar fi beneficiat de sprijinul a doi agenți de pază, angajați în cadrul unei societăți de profil, care se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu”, se mai arată în comunicatul Poliției Capitalei.

Editor : M.G.