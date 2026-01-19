Poliţia caută o persoană care a scos 15.000 de lei dintr-un bancomat şi i-a uitat pe aparat. Apelul făcut de autorități Data publicării: 19.01.2026 12:04 Credit foto: Guliver/Getty Images Poliţiştii din Botoşani caută o persoană care a extras 15.000 de lei dintr-un bancomat şi i-a uitat acolo pe aparat, au anunţat, luni, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ). Potrivit acestora, suma de bani a fost găsită în cursul zilei de sâmbătă pe bancomatul aparţinând ING Bank, de pe strada Marchian din municipiul Botoşani."Posesorul banilor se poate prezenta la sediul Poliţiei Municipiului Botoşani pentru a intra în posesia lor. Acesta trebuie să facă dovada faptului că îi aparţin", au transmis oficialii IPJ. Editor : A.P. Etichete: botosani Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Semne de întrebare după ce Donald Trump a cumpărat obligaţiuni Netflix şi Warner Bros de... 2 Ministrul Muncii propune impozitarea progresivă, după creșterile mari de taxe: „Asta e... 3 O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde... 4 Soluția lui Traian Băsescu pentru reforma pensiilor magistraților. Ce spune fostul... 5 Vremea: cât mai durează gerul și unde a fost cel mai frig duminică dimineața. Un val de...