Live TV

Poliţia caută o persoană care a scos 15.000 de lei dintr-un bancomat şi i-a uitat pe aparat. Apelul făcut de autorități

Data publicării:
batran scoate bani de la bancomat
Credit foto: Guliver/Getty Images

Poliţiştii din Botoşani caută o persoană care a extras 15.000 de lei dintr-un bancomat şi i-a uitat acolo pe aparat, au anunţat, luni, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ).

Potrivit acestora, suma de bani a fost găsită în cursul zilei de sâmbătă pe bancomatul aparţinând ING Bank, de pe strada Marchian din municipiul Botoşani.

"Posesorul banilor se poate prezenta la sediul Poliţiei Municipiului Botoşani pentru a intra în posesia lor. Acesta trebuie să facă dovada faptului că îi aparţin", au transmis oficialii IPJ.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
donald trump
1
Semne de întrebare după ce Donald Trump a cumpărat obligaţiuni Netflix şi Warner Bros de...
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
2
Ministrul Muncii propune impozitarea progresivă, după creșterile mari de taxe: „Asta e...
Armata germană
3
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde...
4
Soluția lui Traian Băsescu pentru reforma pensiilor magistraților. Ce spune fostul...
termometru zapada frig ger iarna vreme rece
5
Vremea: cât mai durează gerul și unde a fost cel mai frig duminică dimineața. Un val de...
Nunta anului în România! La 41 de ani, arată ca la 20 și se mărită cu un bărbat cu 9 ani mai tânăr
Digi Sport
Nunta anului în România! La 41 de ani, arată ca la 20 și se mărită cu un bărbat cu 9 ani mai tânăr
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan in parlament
Ilie Bolojan, huiduit la Botoșani după boicotul primarilor PSD de la Iași
IMG_20260114_112706-1024x712
Tavan prăbușit peste elevi la un liceu din Botoșani. Clădirea fusese renovată în 2024 prin PNRR. Reacția autorităților
apel urgenta 112
Un bărbat a sunat de mai multe ori la 112 şi a anunţat că va da foc blocului în care locuieşte. A fost imobilizat şi dus la spital
masina de politie
Un șofer care circula cu anvelope de vară a provocat un accident cu victime, în Botoșani. A rămas fără certificatul de înmatriculare
Autospecială de pompieri ISU, intervenție, București,
Vântul puternic face ravagii în țară. Un copac a căzut peste acoperișul unui spital
Recomandările redacţiei
trump
Trump, scrisoare năucitoare adresată premierului norvegian: „Nu mă...
vagoane tren accident
Cel puţin 39 de morţi în tragedia feroviară din sudul Spaniei...
coada masini a2
VIDEO Autostrada Soarelui s-a blocat după un accident între două...
Peisaj de iarnă în românia
Val de ger siberian în România. ANM a extins alertele de cod galben...
Ultimele știri
Un cunoscut profesor român îl compară pe Donald Trump cu Adolf Hitler: „Fixează în timp începutul căderii sale”
Premierul slovac Robert Fico s-a întâlnit cu Donald Trump și a declarat că UE este „o instituție aflată în criză profundă”
ANAF pregătește modificarea formularului de înscriere a persoanelor fizice în Registrul RO e-Factura, după „Ordonanța trenuleț”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată Eliza Iliescu în 2026, la 21 de ani. Tânăra a avut rezultate remarcabile la școală, iar acum e...
Cancan
Cătălin Măruță s-a angajat la concurență?! Ar începe noul job de la 1 martie 2026 și Mihai Morar l-a dat de...
Fanatik.ro
Olimpiu Moruțan, salariu uriaș la Rapid! Dan Șucu îl plătește „regește” pe internaționalul român revenit în...
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Mihai Neșu, lovit de reforma Bolojan: fundația fostului jucător de la FCSB, obligată să plătească 36.000 euro...
Adevărul
Semne că Vladimir Putin are în vedere invadarea unei țări NATO în 2026, într-o ultimă încercare de a-și...
Playtech
Abia acum vine gerul adevărat! Temperaturile scad şi mai mult, avem frig arctic. Avertisment ANM
Digi FM
VIDEO "Pârtia de schi nu e podium de modă". O femeie îmbrăcată în fustă, coborâtă de pe munte de un jandarm
Digi Sport
L-a umilit pe Gigi Becali de față cu toți jucătorii și a plecat fără să clipească. "A venit la mașină, a tras...
Pro FM
E Paula Seling îndrăgostită? "Cel care îmi este liniște și forță! Pot merge mai departe știind că mergem...
Film Now
Filmul care domină box-office-ul nord-american pentru al cincilea weekend consecutiv. Peste 1,3 miliarde...
Adevarul
Agatha Christie, autoarea crimei aproape perfecte. Cum și-a înscenat dispariția, folosind numele amantei...
Newsweek
Ministrul muncii îngroapă creșterea pensiilor pentru pensionarii cu grupe de muncă. De ce nu va schimba legea?
Digi FM
Ce pensie are Traian Băsescu în 2026. În noiembrie 2014 lua 2.950 de lei pe lună: "Asta mi se pare anormal"
Digi World
„Soarele” artificial al Chinei a depăşit un obstacol major în procesul de obţinere a energiei din fuziune...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Fanilor nu le vine să creadă că are aproape 80 de ani. Stallone, la sală: Devine tot mai greu, dar trebuie să...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...