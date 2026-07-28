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Video Poliția cere ajutor pentru prinderea unui hoț de buzunare din Drobeta Turnu Severin, filmat în timp ce fura portofelul unei femei

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suspect hot drobeta turnu severin
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Un hoț de buzunare este căutat la Drobeta Turnu Severin, după ce a fost înregistrat de o camere de supraveghere în timp ce lua portofelul unei femei. Imaginile sunt publice, iar Poliția face apel la cei care îl recunosc sau pot da informații despre suspect.

Polițiștii din județul Mehedinți fac apel la cetățeni pentru a identifica un bărbat care a fost surprins de camerele de supraveghere de pe o stradă din Drobeta Turnu Severin în timp ce fură portofelul unei femei, la întrarea într-un magazin.

În imagini se vede cum victima intră în magain, în timp ce bărbatul îi deschide ghiozdanul și fură de acolo portofelul în care se afla suma de 2.000 lei.

Imaginile au ajuns în atenția polițiștilor, care au deschis o anchetă, însă până în acest moment nu au reușit să-l identifice pe bărbat, iar acum cer ajutorul cetățenilor.

Dacă cineva îl recunoaște, este rugat să sune la 112.

Editor : B.E.

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