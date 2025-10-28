Poliția Locală Slatina trimite pistoalele colegilor de la Pitești ca să facă economii la buget: cât costă depozitarea armamentului

Zece pistoale Glock 19 pentru muniţie letală şi 90 de gloanţe, cât şi accesoriile aferente, toate aparţinând Poliţiei Locale Slatina, vor fi transmise gratuit Poliţiei Locale Piteşti, potrivit unui proiect de hotărâre aprobat marţi în Consiliul Local Slatina, în care se arată că armele şi muniţia nu sunt date în folosinţă şi generează cheltuieli suplimentare cu chiria.

Armele şi muniţia transmise fără plată Poliţiei Locale Piteşti sunt depozitate la un armurier autorizat din municipiul Slatina şi Poliţia Locală Slatina plăteşte chirie pentru acest serviciu.

„Necesitatea promovării proiectului de hotărâre este legată de faptul că armele şi muniţia ce se propun a fi transmise fără plată, chiar dacă sunt în stare de funcţionare, acestea nu sunt date spre folosinţă personalului Serviciului Public Poliţia Locală Slatina şi sunt depozitate la armurierul autorizat (...), pentru care se plăteşte chirie, generând astfel cheltuieli suplimentare pentru Serviciul Public Poliţia Locală Slatina", se argumentează în proiectul de hotărâre.

Pistoalele au fost achiziţionate în octombrie 2007, sunt în stare de funcţionare şi au o valoare de inventar de 13.658 de lei.

Şeful Poliţiei Locale Slatina, Cristian Rădoi, a explicat, pentru Agerpres, că aceste arme au fost achiziţionate în contextul în care, în 2007, Poliţia Comunitară Slatina avea o grupă de intervenţie formată din 20 de poliţişti comunitari, iar pistoalele erau pentru poliţiştii comunitari din respectiva grupă de intervenţie, însă din 2009 aceasta a fost desfiinţată şi pistoalele au fost depozitate la un armurier autorizat.

„La momentul achiziţiei pistoalelor, în 2007, aceasta au fost destinate grupei de intervenţie a Poliţiei Comunitare Slatina, formată din 20 de poliţişti comunitari. După desfiinţarea Poliţiei Comunitare şi înfiinţarea Poliţiei Locale, s-a desfiinţat grupa de intervenţie şi nu mai erau întrunite, la Poliţia Locală Slatina, condiţiile pentru portul de armament de către poliţiştii locali. Atunci s-a găsit soluţia depozitării armamentului la un armurier autorizat şi pentru asta se plătea chirie, circa 950 de lei pe lună. Când am preluat conducerea Poliţiei Locale Slatina şi am aflat de această chestiune, am făcut demersuri să dăm aceste pistoale unor instituţii care au nevoie de ele şi astfel să nu mai fim nevoiţi să plătim chirie pentru ele. Am trimis mai multe adrese pentru a le oferi gratuit unor poliţii care ar putea avea nevoie, la Craiova, Piteşti, Ploieşti, Bucureşti şi ne-a răspuns Poliţia Locală Piteşti că are nevoie de aceste arme. Am urmat paşii legali, astăzi a fost aprobat proiectul de hotărâre pentru transmiterea pistoalelor şi muniţiei, fără plată, către Poliţia Locală Piteşt”, a precizat Cristian Rădoi.

Editor : B.E.